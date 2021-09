Schussenrieder Oktoberfest erneut in der Gaststätte

Die Schussenrieder Brauerei Ott veranstaltet ihr Oktoberfest aufgrund von Corona zum zweiten Mal in Folge in der Brauerei-Gaststätte.

Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Oktober, wird bei fetziger Musik in Lederhose und Dirndl gefeiert. Der Eintritt ist frei. Reservierungen werden aufgrund der begrenzten Platzanzahl dringend empfohlen, gerne an E-Mail reservierung@schussenrieder.de oder unter Telefon 07583/404-11. Es gelten alle zu diesem Zeitpunkt gültigen Abstands- und Hygienevorgaben, teilt die Brauerei mit und fügt hinzu, für die Be- und Entlüftung in allen Räumen sei gesorgt.