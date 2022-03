Schussenrieder Narren feiern unter Auflagen

Auch im zweiten Coronajahr standen die Zeichen nicht gut für die Farsnet im Ländle. Aber auch wenn so manche Aktion erst sehr kurzfristig vom hiesigen Ordnungsamt genehmigt werden konnte, ließen es sich die Narrenrieder nicht nehmen, ihr Brauchtum zu leben.

Schon eine Woche vor der Hauptfasnet wurde in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz zum Narrenbaum umfunktioniert und die Stadt entlang der Hauptstraße mit den bunten Fasnetsbändeln geschmückt. Viele Bürgerinnen und Bürger folgten dem Beispiel und hissten ihre Fahne oder schmückten ihre Häuser in den Farben der Zunft. Standesgemäß natürlich auch der Schussenrieder Polizeiposten.

Bereits am vorangegangenen Samstag fand die alljährliche Messe für Narren in der katholischen Kirche St. Magnus statt. Pfarrer Nicki Schaepen und Gemeindereferentin Elvira Schlichting zeigten wieder einmal, dass Fröhlichkeit und Kirche zusammen gehören und erfreuten mit einem Mitmachgottesdienst, sowie einer gereimten Predigt von der Kanzel Herz und Seele.

Am Gumpigen Donnerstag zog die Narrenzunft dann mit einer kleinen Abordnung die bunt geschmückte Stadt abwärts, um pünktlich um 11:11 Uhr das Rathaus symbolisch in Beschlag zu nehmen. Und so ließ Bürgermeister Achim Deinet unter Anleitung des Sitzungspräsidenten Wolfgang Mayerföls den Rathausschlüssel an einem Seil aus dem Fenster hinunter. Präsident und Zunftmeister Markus Gögler nahm diesen feierlich in Empfang. Natürlich mit musikalischer Begleitung durch die Stadtkappelle Bad Schussenried. In seiner Rede machte Deinet deutlich, dass er dankbar sei für die fröhliche Abwechslung nach der lang andauernden Pandemiephase und außerdem erfreut sei, bunte Narren anstatt Querdenker um den Marienbrunnen stehen zu sehen.

Anschließend zog der bunte Zug, angeführt vom Büttel, weiter zu den Schulen und Kindergärten der Stadt. Aufgrund der noch immer geltenden Hygieneregeln war ein Austreiben der Schüler nicht möglich. Dafür bekam aber jedes Kind eine Tüte voller Süßigkeiten geschenkt, zusammengestellt von der Firma Ruggaber.

Und wie bereits im vergangenen Jahr gab es am Nachmittag noch ein weiteres tolles Geschenk für alle Narrenrieder Kinder: Bei strahlendem Sonnenschein verschenkte die Zunft wieder das „Fasnetstäschle To Go“ auf dem Marktplatz. Im Ganzen 333 Stück, alle samt handverpackt von freiwilligen Helfern der Zunft, welche den Ansturm bei der Ausgabe dank einer vorbildlichen Organisation durch das Präsidium gut bewältigen konnten. Und wieder waren alle Täschchen innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Anschließend feierten die Narren, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, feucht fröhlich in der örtlichen Gastronomie. Weitere Aktionen waren seitens der Narrenzunft Bad Schussenried bewusst nicht geplant. Aber es verging kein Tag in der Hauptfasnet, an dem man keinen Narren oder Hästräger in der Stadt sah.