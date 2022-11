Schussenrieder Narren feiern Auftakt der fünften Jahreszeit

Markus Gögler, Präsident der Narrenzunft Bad Schussenried, hat am 11.11. um 11.11 Uhr traditionell die fünfte Jahreszeit im Gasthaus Weinstadl in Bad Schussenried eingeläutet. Punkt 11.11.Uhr eröffnete er die Kampagne 2023 mit seiner Begrüßungsrede, einem Gläschen Sekt und einem dreifachen „Schuri Schura Schurum“.

Am Abend um 19:01 Uhr führte Sitzungspräsident Wolfgang Mayerföls wie gewohnt mit Witz und Charme durch ein kurzweiliges Programm. Alle Plätze im Haus des Brauchtums waren belegt, als die bisherigen Prinzenpaare sich nach dreijähriger Amtszeit mit ihren Reden vom Publikum verarbschiedeten. Anschließend wurden die neuen Prinzenpaare Prinz Robert I. und Prinzessin Nadine II. sowie Prinz Joshua I. und Prinzessin Leonie I. vorgestellt.

Die Tollitäten entstammen aus den verschiedensten Abteilungen: Prinzessin Nadine II. war lange Gardemädchen und ist Mitglied bei den Roppertsweiler Hexen. Auch ihre Eltern und Großeltern haben schon als Tollitäten die Narrenzunft begleitet. Prinz Robert I. ist Mitglied bei den Olzreuter Gomba-Gurra. Prinz Joshua I. ist Mitglied in der Maskengruppe Riedteufel. Seine Lieblichkeit Leonie I. ist Gardemädchen in der Kindergarde und Mitglied in der Maskengruppe Rauchhäusler.

Die Kindergarde, Juniorengarde sowie die Rote Garde konnten ihr Können an diesem Abend endlich wieder unter Beweis stellen. Die fünf Maskengruppen (Hexen, Hurgler, Rauchhäusler, Riedmeckeler und Riedteufel) heiterten das Publikum mit verschiedenen Spielen und Programmpunkten auf.