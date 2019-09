Schussenrieder Mangenbatzen sind eine Tradition fürs Herz

Zum fünften Mal wird Ewald Ziller nun schon durch Schussenried fahren und „Mangabatza“ verteilen. Im ursprünglichen Wortsinn ist mit dem Batzen eine Schweizer Münze gemeint. Auf ihr war der Berner Bär, der Bätz, eingeprägt. In Schussenried gibt es keine Bären, aber einen Batzen, ein Geldgeschenk, ein großzügiges Taschengeld kennt man auch hier. Vor allem im Verbindung mit dem Magnusfest kann Ewald Ziller im Namen der Bürgerstiftung viele Grüße überbringen. 58 Haushalte wird er wieder anfahren, 58 Geschenke austeilen.

„Das wird wieder eine Riesenaktion, aber ich mache es gerne,“ sagt der sozial engagierte Rentner. „Das Fest ist immer schön, alles dabei ist so wunderbar. Ich möchte doch nicht, das jemand wegen ein paar Euro bei diesem traditionsreichen Höhepunkt weg bleiben muss.“

Deshalb bringt er 33 Kindern und 25 Senioren ihren persönlichen „Mangenbatzen“. Der Berner Batzen war nur vier Kreuzer wert – der Schussenrieder Batzen ist inzwischen jedoch zu einem äußerst großzügigen Geschenk herangewachsen. Privatpersonen und Firmen erinnern sich vor dem großen Familienfest an jene, denen es finanziell nicht so gut geht und unterstützen die örtliche Bürgerstiftung mit Sach- und Geldspenden. 33 Gutscheine überreicht das Eiscafé Fontana, die Firma Liebherr überrascht mit einen feinen Taschengeld und einem Kleidungsstück und der Rewe-Markt Dettling lässt 58 Tüten mit Leckereien in die Haushalte bringen.

„Kinder wollen doch mit ihren Freunden auf dem Rummel herumstreifen und beim prächtigen Kinderumzug zuschauen,“ weiß Ewald Ziller. „Und ich freue mich ganz besonders, dass auch die Herrschaften, die inzwischen im Seniorenheim leben, beim Festumzug einen Stuhl reserviert bekommen und so in der ersten Reihe das Schöne genießen können.“

Passend zum Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“, das zu Ehren des Heiligen Magnus gesungen wird, darf sich Dank der Firma Schöttner jeder Beschenkte ein großes, essbares Magnusherz umhängen. Weil Menschen ihr Herz für andere öffnen, ist dieses Kuchenherz inzwischen ein schönes Symbol für Festfreude, gemeinsames Feiern und soziale Verbundenheit geworden.