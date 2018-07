Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben den Aufstieg in die Württembergliga perfekt gemacht. Der TCS besiegelt den Sprung nach oben durch einen knappen 5:4-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TC Hechingen.

4:2 stand es für den TC Bad Schussenried nach den Einzeln, nachdem Dominik Böhler, Gabriel Pfanner und Bernd Elshof ihre Matches im Match-Tiebreak gewinnen konnten. Den vierten Punkt für die Schussenrieder holte Linus Erhart, der sich souverän in zwei Sätzen durchsetzen konnte.

Die anderen beiden Einzel gingen verloren. David Gaissert und Michael Walser unterlagen jeweils unnötig und unglücklich im Match-Tiebreak. Somit musste noch ein Doppel gewonnen werden, um den Aufstieg sicherzustellen. Durch eine geschickte Doppelaufstellung konnte der letzte benötigte Punkt durch Böhler und Pfanner im Zweierdoppel eingefahren werden.

Daraufhin brachen alle Dämme und die Schussenrieder feierten mit ihren Fans den Aufstieg. Die anderen beiden Doppel wurden nicht mehr zu Ende gespielt und gingen folglich an die Hechinger zum 5:4-Endstand für den TCS. Dadurch haben die Schussenrieder bereits einen Spieltag vor dem Ende der Oberligasaison den Meistertitel eingefahren und spielen in der Saison 2019 nun in der Württembergliga.