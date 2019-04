Schussenrieder Kapellen geben eindrucksvolles Konzert

Ein gelungenes Osterkonzert haben die Musikkapelle Otterswang und der Musikverein Stadtkapelle Bad Schussenried am Sonntagabend in der Stadthalle in Bad Schussenried gegeben. Beide Orchester waren sehr gut vorbereitet und boten den Besuchern in der vollen Stadthalle einen klangvollen, bunten Melodienstrauß.

Mit einer sanften Einleitung von Tuba und Hörner eröffneten die 47 Otterswanger Musiker mit „Fanfare“ das Konzert unter Leitung von Ulrike Hänle. Durchsetzt von Trompetensignalen schwoll das Werk zu einem prachtvollen Choral an und endete in einem kraftvollen, schnellen Thema. Bei der „First Suite“ erklang zunächst eine melodiöse Basslinie, bevor die fein einsetzenden Bläser des hohen Bleches und die quirlig aufspielenden Holzbläser übernahmen.

Eine schwermütige Chaconne, ein spielerisches Intermezzo und ein flotter Marsch bildeten das Konzertwerk bei den drei musikalisch unterschiedlichen Sätzen. Die Anfangsmelodie erklang in der Folge in 15 verschiedenen Variationen. Die Natur im schönen Allgäu stellte Thiemo Kraas in den Mittelpunkt bei seiner Komposition „Fiskinatura“. Mit festlicher Musik intonierten die Musiker ein Gefühl der Heimatverbundenheit. In aufregenden Klängen thematisierten sie musikalisch das Bild einer kraftvollen Natur. Mit pastoralen Klängen symbolisierten sie die wunderschöne Landschaft und mit wilder, rhythmischer Musik die unterschiedlichen Charaktere des Allgäus.

Beim Musikstück „Mambo Jambo“ liegt die Betonung auf dem zweiten und vierten Schlag, wusste die informativ durchs Programm führende Klarinettistin Frauke Sachsenweger. Moderne Klänge mit sauberer Stilistik und Groove gespielt, animierte manchen Zuhörer im Saal zum Mitwippen. Den reichlichen Beifall der Zuhörer für ein sehr gutes Konzert belohnten die Musiker mit dem Marsch „Die Regimentskinder“.

Mit dem Konzertwerk „Of Castle and Legends“ begannen die 60 Musiker der Stadtkapelle ihren Konzertteil um Dirigent Manuel Zieher. Komponist Thomas Doss hat dieses interessante Werk mit vielen schönen Melodien, aber auch eigenwilligen Effekten und Tönen ausgestattet. Mehrmals wurde bei einem lauten „Hou“ die Stimme der Musiker eindrucksvoll eingesetzt.

Beim Stück „Schmelzende Riesen“ nahm Vizedirigent Norbert Schmidberger den Taktstock in die Hand. Die Klimaerwärmung und der Rückzug der Gletscher wurden in diesem Werk musikalisch dargestellt. Mit der Hoffnung auf Besserung, verklang eine Art Klagelied der Gletscher erst am Ende in einem optimistischeren Ton. Beim spannenden, außergewöhnlichen Stück „Today is the Gift“ wurde der Kampf von Rosa Parks um die Bürgerrechte vor 50 Jahren musikalisch aufgearbeitet.

Durch die immer stärker fordernden und spannungsgeladenen afrikanischen Sprechgesänge der Holzbläser, wurde zu dem dominanten Rhythmus der Schlagzeuger und den Blechbläsern eine aufwühlende, berührende Stimmung im Saal erzeugt. Ein musikalisches Bilderbuch boten die Musiker bei „Crossbreed“. Als Leitmotiv verwendete der Komponist das Lied „Segne Du Maria“, das immer wieder in Fragmenten, unterschiedlichen Rhythmen und manchmal eigenwilligen Tonfolgen durchdrang. Durchs Programm führten Ann-Sophie Mayerföls und Milena Maier. Als Zugaben erklangen das im Latin-Big Band Sound gesetzte „Copacabana“ und der Konzertmarsch „Symatria“. Beide Orchester musizierten auf hohem Niveau mit guter Klangbalance, sauberer Rhythmik und ausgefeilter Dynamik.

Die Vorsitzenden Christan Zeller aus Otterswang und Christian Blaser aus Bad Schussenried waren glücklich, dass es nun zu diesem gemeinsamen Konzert der beiden Schussenrieder Kapellen gekommen sei. Während des Konzertes hatte Karl Lamp vom Blasmusik-Kreisverband Biberach verdiente Musiker ausgezeichnet. Bericht folgt.