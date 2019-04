Schussenrieder kämpft in TV-Show um 100.000 Euro

Mit 99 weiteren Menschen für einen Monat in einem Haus mit 63 Quadratmeter Wohnfläche leben – darum geht es bei der ProSieben-Sendung „Get the f*** out of my house“. Baris Kalas aus Bad Schussenried hat sich dieser Herausforderung gestellt. Am 9. April wird er zum ersten Mal in der Show zu sehen sein.

Für die Sendung „Get the f*** out of my house“, frei übersetzt „Raus aus meinem Haus“, leben 100 Menschen für einen Monat in einem kleinen Haus. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras gefilmt, auch beim Duschen und dem Toilettengang. Der Bewohner, der einen Monat durchhält, bekommt 100 000 Euro. Die Ausstattung des Hauses ist jedoch nur für vier Personen gedacht. „Ich habe mit mehreren Personen aus einer Blumenvasen getrunken“, berichtet Baris Kalas, der gelernter Masseur ist. Dafür musste der 28-Jährige an seine Grenzen gehen: „Ich bin normalerweise, was Hygiene angeht, sehr pingelig.“

Seine eigenen Grenzen zu überwinden, sei ein Teil der Motivation gewesen, bei der Show mitzumachen, sagt er. „Es gibt nur ein Bett, eine Dusche und eine Toilette für alle Teilnehmer. Das verlangt viel von einem“, so der Schussenrieder. Außerdem sind Smartphones, Radios oder Uhren im Haus verboten: „Man verliert jedes Zeitgefühl und glaubt schon wochenlang im Haus zu sein, obwohl es nur wenige Tage sind.“

Unter den Hausbewohnern sind laut ProSieben auch Prominente. Der Musiker Martin Kesici, das Model Saskia Atzerodt und die beiden Realitiy-TV-Stars Natalia Osada und Mike Heiter zogen in der zweiten Staffel der Show mit ein. Spezielle Behandlung bekamen auch sie nicht. „Die Prominenten haben sich im persönlichen Kontakt ganz normal verhalten“, erzählt Baris Kalas. Doch was würde er mit 100 000 Euro anfangen? „Ich würde das Geld für meine Neffen investieren“, sagt er. Die drei Jungen im Alter von 8 bis 15 Jahren bedeuten ihm viel. In seiner Freizeit kümmert sich der 28-Jährige um seine Chihuahua-Zucht und ist viel in der Natur und im Garten.

Eine Freundin, die an der ersten Staffel teilgenommen hatte, hat Baris Kalas auf die Show aufmerksam gemacht. „Ich habe mich dann einfach mal mit einem Bild und einem kurzen Text beworben“, berichtet Kalas. Dabei sei es ihm darum gegangen, neue Erfahrungen zu machen. „Das Geld spielt für mich keine Rolle“, sagt er. Nach einem Casting im München, wurde Kalas von der Produktionsfirma Ufa Show zum Dreh eingeladen.

Zudem ist er auch schon für zwei weitere Shows vor der Kamera gestanden. Die Show „First Dates“ wurde bereits auf Vox ausgestrahlt. Konzept der Show ist, dass zwei völlig fremde Menschen sich bei einem gemeinsamen Essen kennenlernen. Nach dem Essen entscheiden sie dann, ob sie sich wiedersehen wollen. Eine Beziehung hat sich zwischen dem Schussenrieder und seiner zehn Jahre jüngeren Bekanntschaft nicht entwickelt. „Wir bleiben aber freundschaftlich in Kontakt“, sagt der 28-Jährige. Baris wird in einigen Wochen auch in der RTL-Trödelsendung „Die Superhändler“ zu sehen sein. Hierbei verkaufen die Teilnehmer einem Händler ein seltenes Objekt für den höchstmöglichen Preis.

Wohin wird seine Reise durch die deutsche Fernsehlandschaft noch gehen? „Es ist zunächst eine Erfahrung auf Zeit“, sagt Baris Kalas. „Falls mir eine gute Show angeboten wird, mache ich mit, aber ich werde mich nicht für Geld blamieren“. Daher habe er auch schon einige Anfragen abgelehnt. Seine Familie unterstützt die TV-Auftritte. „Nur nackt machen vor der Kamera soll ich mich nicht“, sagt der 28-Jährige lachend. Aber das habe er auch gar nicht vor, denn „das Fernsehen vergisst nie“.