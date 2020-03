Schussenrieder Humboldt Institut steht unter Quarantäne

Ein Schüler des Humboldt Instituts (HI) in Bad Schussenried hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Daher steht das Spracheninstitut und alle seine Schüler mindestens bis zum 26. März unter Quarantäne. Diese Information gab die Geschäftsführung des HI auf der Internetseite bekannt.

Aus welchem Land der Schüler stammt und wie alt er oder sie ist, gibt die Schule nicht bekannt. Die Geschäftsführung gibt generell Medienvertretern zurzeit keine Auskunft und verweist für weitere Fragen an die Stadtverwaltung Bad Schussenried.

Alle Schüler in Einzelzimmern untergebracht

Dort erhalten Medienvertreter aber ebenfalls nur die Antwort, dass zu konkreten Einzelfällen keine Auskunft gegeben werden kann. Man habe gemeinsam entschieden, alle Schüler in Einzelzimmern unterzubringen, steht auf der Internetseite geschrieben.

Die Mitarbeiter kontrollierten regelmäßig alle Schüler in ihren Zimmern. Die Kinder und Jugendlichen würden weiterhin vor Ort Unterkunft und Verpflegung in ihren Zimmern erhalten und würden betreut.

Der Unterricht und das Freizeitprogramm seien momentan ausgesetzt. Es gebe keine Ausflüge und Aktivitäten außerhalb des Campus. Sobald die Quarantäne aufgehoben ist, werde der Unterricht fortgesetzt. Unklar ist, wie schwer der Schüler erkrankt ist und ob es bereits weitere Verdachtsfälle gibt. Von wem die Schüler medizinisch betreut werden, ist nicht bekannt.