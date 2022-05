Schussenrieder Brauerei lädt zu Wohnmobiltagen

Als „Familientreffen in Oberschwaben“ kündigt die Schussenrieder Brauerei Ott GmbH & Co. KG die Schussenrieder Wohnmobiltage an. Die Erlebnisbrauerei lädt alle Wohnmobil-Fans vom 24. bis 26. Juni zu einem Wochenende mit reichlich Live-Musik und buntem Rahmenprogramm nach Oberschwaben ein. Feiern und fröhlich sein stehe bei den Schussenrieder Wohnmobiltagen im Vordergrund, heißt es in der Medienmiteilung.

Los geht’s am Freitag, 24. Junim mit einem Begrüßungsabend, bei welchem das „Duo Europa“ mit Oldies für Stimmung und gute Laune sorgt. Am Samstag, 25. Juni, beginnt der Tag mit Kultur. Zur Auswahl stehen zwei Highlights: Eine Führung durch Deutschlands erstes Bierkrugmuseum oder der Besuch des Kloster Schussenried mit Sonderausstellung. Anschließend gibt es im Biergarten oder in den Gasträumen zur Stärkung einen gemütlichen Weißwurst-Frühschoppen.

Um 17 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, bei einer Führung durch die Erlebnisbrauerei den Weg des Bieres kennenzulernen. Ab 19 Uhr nimmt Alleinunterhalter „Werner vom Bodensee“ sein Publikum mit auf eine musikalische Reise. Der Eintritt ist bei allen Musikveranstaltungen frei.

Angebote werden auch Gratis-Führungen im Bierkrugmuseum und in der Erlebnisbrauerei oder geführte Rad- und Wandertouren. Die Wohnmobile können auf dem Stellplatz im Brauereihof geparkt werden.