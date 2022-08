Warum das Schussenrieder Bierkrugmuseum für jeden einen Besuch wert ist

Der Mensch war schon immer Jäger und Sammler – und so ist es auch kein Wunder, dass manches Museum die kuriosesten Sammlungen enthält. Liebhaber von Bier wissen: Die wahrscheinlich größte Sammlung an außergewöhnlichen Bierkrügen gibt es im Schussenrieder Bierkrugmuseum zu sehen. Laut Gründer und Senior-Brauereichef Josef Jürgen Ott haben seit 1994 mehr als eine Million Besucher das kleine Museum besucht.

Das Bierkrugmuseum ist in das Areal der Brauerei Ott integriert und laut Ott weltweit das einzige Museum dieser Art. Ob das wirklich so ist, lässt sich schwer überprüfen. Unter dem Motto „Trinkkultur aus fünf Jahrhunderten“ können in Bad Schussenried mehr als 1200 Bierkrüge betrachtet werden.

Geldanlage und Statussymbol

Für Ott ist klar: Der traditionsreiche Bierkrug war und ist Geldanlage und Statussymbol und allein die Materialvielfalt lässt manchen Besucher staunen. Porzellan, Ebenholz und Elfenbein stehen bei Marmor, Kristall und Glas. Aufmerksame Gäste entdecken auch Gefäße aus Kokosnussschalen oder Leder und auch in Milchglas oder in einem Straußenei kann Bier ausgeschenkt werden

Frech oder fromm, politisch oder floral? Ein Apostelkrug oder Krüge für Reservisten und Brautpaare, für Zünfte oder Radler? Auf mehreren Ebenen warten im Bierkrugmuseum goldene Dackel, Damenbierkränzchen oder der heilige Geist in der Glaskugel.

Blick nach oben lohnt sich

Ein wichtiger Tipp: Den Blick an die Decke beim Besuch nicht vergessen. Dort gibt es besondere Dekostücke zu sehen – und es gilt, den Steinzeugkrug in Josef Jürgen Otts Hand zu finden. Eine Ritterszene ist darauf. Hängt er an diesem Krug besonders? „Ich kann über jeden was Spannendes erzählen, aber bei dieser Menge hab ich keinen Lieblingskrug mehr,“ versichert der Seniorchef.

An sein erstes „auswärtiges“ Bier erinnert er sich noch gut. „Ich war in der B-Jugend und nach einem Fußballspiel erlaubte der Trainer jedem Buben einen Schluck.“ Einen Lieblingskrug hat er nicht, aber das ganz normale Helle blieb sein Lieblingsbier und die Geschichte des Museums ist ihm auch lieb. Und teuer.

Kleinste Krug ist der wertvollste

In den Vitrinen auf den knarrenden Dielen stehen die kostbaren Raritäten sicher. „Der Wertvollste ist auch der Kleinste,“ erzählt er mit einem Schmunzeln. „Aus Silber und vier Zentimeter klein. Der größte wurde aus einem 250 Jahre alten Eichenbalken geschnitzt. Er misst 1,80 Meter, fasst 110 Liter und wiegt leer 68 Kilogramm.“

1994 wurde das Museum eröffnet, die Idee aber viel früher in Bayern geboren. Dort erlernte der Schussenrieder nach dem Abitur das Handwerk. „Die waren damals schon am Erlebnis orientiert und ich fragte mich: „Warum haben wir so was nicht?“. Jahre später, im heimischen Umfeld kam es zum „Brainstorming“. Die Stichworte? Erlebnis, Charme, Wohlfühlen. So entstand der Plan, die seit 40 Jahren nicht genutzte Gaststätte wieder mit Leben zu füllen. Der Bierfachmann ging auf Reisen. „Ich wollte es wirklich alt haben, passend zum Haus, zum Gewölbekeller aus dem Jahr 1750. So bin ich bis Holland gereist und habe bei Antiquitätenhändlern alte Möbel gekauft.“

Bierkrüge ab 1500

Nach der Integration der eigenen, damals noch kleinen Sammlung ins elterliche Haus wuchs die „Wirtschaftsstube“. Dann gesellten sich Stadel und Biergarten dazu. „Das war das richtige Konzept, das hat eingeschlagen.“ Inzwischen gehören zum Erlebniskonzept der Brauerei Fuhrmannstag und Pferdemarkt, Josefskapelle und Josefstag dazu und auch der prächtige Zunftbaum mit seinen historischen Wirtshausschildern.

Sammlertreffen, große Auktionen oder Referate sind Vergangenheit und die Bierkrugausstellung wächst auch nicht mehr. „Ich zeige Bierkrüge ab 1500. In allen Materialien, aus denen Krüge jemals gemacht wurden. Aber nur bis 1925, jünger ist nichts.“ Warum nur bis 1925? „Weil da die maschinelle Produktion begann und die Krüge für jedermann erschwinglich wurden.“

Drei Dinge bleiben also unverändert. Erstens: Die Sammlung. Zweitens Otts größter Wunsch: Dass die Sammlung komplett und sichtbar bleibt. Und drittens der Hausspruch der Brauerfamilie: Aufrecht wie ein Brauknecht!