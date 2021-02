Schussenrieder Bibliothek verwandelt sich in virtuellen Konzertssaal

Die Sopranistin Sonya Yoncheva tritt am 27. Februar um 19 Uhr im Schussenrieder Bibliothekssaal auf. Das Konzert ist Teil der Reihe „Met Stars Live in Concert“. Das Konzert wird weltweit live über die Webseite der Metropolitan Opera übertragen. Im barocken Bibliothekssaal laufen indes seit Tagen die Vorbereitungen für die Übertragung: Die Technik wird aufgebaut. Durchschnittlich 20 000 Personen aus der ganzen Welt schauen sich die Konzerte der Met-Reihe an.

So viel Technik hat der barocke Bibliothekssaal vermutlich noch nie gesehen: mehrere Kameras, eine Satellitenverbindung nach New York und viel Lichttechnik. Auf dem Klostergelände sind rund 40 Mitarbeiter am Aufbau für das Live-Konzert mit Met-Star Sonya Yoncheva beteiligt. Sie bereiten alles für den großen Abend vor. In New York City hat Gary Halvorson, der preisgekrönte Regisseur der Live in HD-Kinoübertragungen der Met, alles im Blick: Er sitzt im Kontrollraum und führt auch beim elften Konzert der Reihe „Met Stars Live in Concert“ aus dem Kloster Schussenried die Regie.

Moderatorin und Organisatoren sitzen in New York

Der General Manager der Met, Peter Gelb, erläuterte gemeinsam mit beteiligten Künstlern vor Kurzem in einer Online-Pressekonferenz die Einzelheiten der Reihe. Die Konzerte werden mit mehreren Kameras aufgenommen, per Satellit in einem Kontrollraum in New York zusammengeführt und live über die Plattform der Met gesendet. Die Moderatorin der Reihe, die US-amerikanische Sopranistin Christine Goerke, führt durch die Programme.

„Diese neue Initiative soll Live-Auftrittsmöglichkeiten für unsere Künstler und unser Publikum zu einer Zeit schaffen, in der beide sie dringend benötigen“, sagte Gelb. „Obwohl in einigen Teilen der Welt wieder eine gewisse Konzerttätigkeit beginnt, ist dies eine Chance für Opernfans, ihre Lieblingsstars in Echtzeit zu erleben, denn es wird noch lange dauern, bis Künstler und Publikum wieder voll mobil sind.“ Gelb bemerkte auch, dass die Konzerte an malerischen Orten stattfinden, ohne dass ein Publikum vor Ort ist. „Wir glauben, dass es sowohl für die Künstler als auch für die Tausenden, die zu Hause zuschauen werden, schöner ist, diese Aufführungen nicht mit den Augen eines sozial distanzierten Publikums zu erleben.“

Was die Sängerin vorab zum Konzert sagt

Die Sängerin Sonya Yoncheva freut sich schon sehr auf das Konzert. Es ist das erste Mal, dass sie Bad Schussenried besucht. „Ich freue mich sehr darauf, dort singen zu dürfen. Die Bilder, die ich vom Haus gesehen habe, sind wunderschön und es wird eine ganz besondere Erfahrung für mich, in dieser Bibliothek aufzutreten“, sagt sie. Sie fühle sich privilegiert, in diesen besonderen Zeiten trotzdem vor Publikum singen zu dürfen. „Für so ein großes Publikum singen zu dürfen ist eine große Freude, selbst wenn wir die Zuhörer nicht sehen können. Mein erster Auftritt nach dem Lockdown war eine Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie in Genf, ebenfalls ohne Publikum, die in Deutschland, Frankreich und der Schweiz per Video live übertragen wurde. Es war ein großartiges Gefühl, nach all diesen Monaten wieder Musik zu machen. Natürlich war es aber auch seltsam zu singen, ohne dabei mein Publikum sehen zu können.“ Sie hoffe, dass bald der Tag wieder kommen werde, an dem sie vor Publikum singen könne, denn ohne fehle einfach etwas.

Die Kameras fangen nicht nur die Innenräume der Veranstaltungsorte sowie die musikalischen Darbietungen der Künstler vollständig ein, sondern zeigen auch die architektonischen Details ihrer einzigartigen Orte. Um den Sängerinnen und Sängern Pausen von ihren aufwändigen Darbietungen zu ermöglichen, schaltet die Kamera zurück nach New York zu Christine Goerke, welche mit kurzen dokumentarischen Abschnitten Informationen und Insights in die Programme und Biografien der Künstler gibt.

Was auf dem Programm steht

Das Ambiente des eindrucksvollen barocken Bibliothekssaals und das Programm sind am 27. Februar ab 19 Uhr weltweit und bequem auf dem Sofa im heimischen Wohnzimmer via PC, Handy oder Tablet mitzuerleben: Zu hören sind beliebte Opernarien wie „Aida“ von Giuseppe Verdi, „Carmen“ von Georges Bizet, „Rinaldo“ von Georg Friedrich Händel oder Vincenzo Bellinis Belcanto-Meisterwerk „Il Pirata“. In Deutschland trat die gebürtige Bulgarin bereits an der Staatsoper Berlin, der Deutschen Oper Berlin und an der Bayerischen Staatsoper in München auf. Begleitet wird die Opernsängerin von dem französischen Pianisten Julien Quentin, der in Berlin lebt und arbeitet. Internationale Konzerttouren führten ihn durch Amerika, Australien, Japan, den mittleren Osten und ganz Europa. In Deutschland spielte er bereits im Festspielhaus Baden-Baden, in der Berliner Philharmonie und im Gewandhaus Leipzig.

Das Kloster Schussenried ist wegen der hohen Infektionszahlen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen und kann nicht besucht werden