Die Schussenrieder Autorin Luitgard Kasper-Merbach liest am Freitag, 20. September, von 19.30 Uhr an im Veranstaltungsraum des Parksanatoriums in Aulendorf aus ihrem neuen Buch „Farbentage“.

Sie erinnert in ihren Prosatexten an ihre Kindheit und in farbenfrohen Gedichten an Lebensthemen wie zum Beispiel „Reisen“. Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Barbara Krug aus Biberach mit Gitarre und Gesang.