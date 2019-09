Für Simon Kraft und Florian Harsch ist es eine Art sportliche Heimkehr, wenn der FV Bad Schussenried in der Fußball-Landesliga am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) beim FV Ravensburg II gastiert. Beide haben, wie der noch für ein Spiel gesperrte Felix Bonelli, jahrelang für die Ravensburger gespielt und sind dort auch fußballerisch ausgebildet worden.

Nach der Niederlage gegen Mietingen – der ersten in der Saison – musste Schussenrieds Trainer Daniel Amann seine Mannschaft daran erinnern, dass man in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung gebracht habe und beinahe noch einen Punkt behalten hätte. „Natürlich war ich nicht komplett zufrieden, schließlich haben wir ja nicht gewonnen, aber der zweite Durchgang hat Mut gemacht für die Partie am Sonntag.“ Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Marcel Liebhardt, Jonas Gölz und Sebastian Wildenstein hätten seine Spieler Moral bewiesen und es immer wieder versucht. „Es war klar, dass wir irgendwann das erste Spiel verlieren werden. Damit müssen wir jetzt umgehen“, sagt Amann. „Das ist kein Beinbruch. Jetzt konzentrieren wir uns auf Ravensburg.“ Der Schussenrieder Coach hat den Gegner einmal beobachtet und kennt vor allem auch die Ravensburger Szenerie aus seiner aktiven Zeit. Zudem erinnert er an das Versprechen des neuen Trainers der Ravensburger, Fabian Hummel, der betont habe, in der Landesliga nur U-23-Spieler einzusetzen. „Nach dem Spiel werden wir schlauer sein, ob nicht doch einer aus dem Oberligakader ins Team gerutscht ist.“ Beim 0:2 in Laupheim stand jedenfalls keiner aus dem Team von Trainer Steffen Wohlfahrt auf dem Platz. Beide Vereine haben also ihre letzten Spiele mit 0:2 verloren und wollen Punkte holen. „Ich setze darauf, dass die Mannschaft aus Ravensburg noch sehr jung ist und durchaus anfällig für Fehler.“