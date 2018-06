Schussenried spielt remis zum Abschluss

Der FV Bad Schussenried hat die Saison in der Fußball-Bezirksliga Donau mit einem 1:1 (0:1) gegen die TSG Rottenacker abgeschlossen.

„Beide Teams zeigten zum Abschluss nochmals eine gute Leistung. Allerdings mussten die Spieler irgendwann auch den Temperaturen Tribut zollen. Keine Mannschaft war eindeutig überlegen, ein leistungsgerechtes Remis“, sagte FVBS-Abteilungsleiter Stefan Buck. Tim Sachpazidis brachte Rottenacker nach einem Alleingang in Führung (12.), Markus Stocker glich per Lupfer zum 1:1 (55.) aus. Für die sehenswerteste Szene sorgte Bad Schussenrieds Daniel Metzger, der einen spektakulären Seitfallzieher (61.) an die Latte setzte.