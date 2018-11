Nun hat es auch den SV Uttenweiler in der Fußball-Bezirksliga Donau erwischt. Im 14. Saisonspiel musste die Wiest-Elf die erste Niederlage hinnehmen. Aus dem Zweikampf könnte so langsam ein Vierkampf werden. Nimmt der FV Bad Schussenried am 15. Spieltag die Auswärtshürde in Ehingen, geht er als Tabellenführer in die Rückrunde. Die ersten vier Clubs der Liga sind an diesem Wochenende unter sich. Es könnte Bewegung in die Tabelle kommen. Am Tabellenende liegen zwischen Schlusslicht Laiz und dem 13., SG Altheim, nur drei Punkte. Eine Partie steht am Freitag an, drei am Samstag, der Rest am Sonntag.

TSG Ehingen – FV Bad Schussenried (Samstag, 14.30 Uhr). Das Spitzenspiel des letzten Spieltags der Vorrunde. Bei einem Auswärtssieg kann der FV Bad Schussenried als Tabellenführer in die Rückrunde gehen. Die TSG Ehingen will die Form der vergangenen Wochen nutzen, um mit dem zweiten Heimsieg den Rückstand zur Spitze zu minimieren. Die Heimstatistik gegen Bad Schussenried der vergangenen Jahre ist aber negativ. Aus den jüngsten vier Vergleichen holte die TSG nur einen Punkt (1:2, 1:4, 1:1, 0:4).