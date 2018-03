Schussenried ist im Nachbarschaftsduell gefordert

Ganz ohne Ausfälle wird auch dieses Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Donau nicht vorübergehen. Zwar stimmt der Wetterbericht zuversichtlich. Aber die Plätze sind größtenteils tief gefroren, die Schneeschmelze tut ein Übriges. Die Partie zwischen den SF Hundersingen und dem SV Sigmaringen ist bereits am Donnerstag abgesagt worden. Die Augen der Liga richten sich am kommenden Wochenende nach Mengen. Dort empfängt der ungeschlagene Tabellenführer den Verfolger aus Uttenweiler. Beide Mannschaften haben die Stärken in der Offensive. Somit ist mit Toren zu rechnen. Am Tabellenende hoffen die Ex-Landesligisten aus Bad Saulgau und Bad Buchau (im Derby beim FV Bad Schussenried) auf Punkte, sonst geht es so langsam Richtung Kreisliga A.

FV Bad Schussenried – SV Bad Buchau (Sonntag, 15 Uhr). Favorit im Duell der Badstädte sind die Platzherren. Die Gäste hatten allerdings einen guten Auftakt in die Rückrunde. Nur Minuten fehlten, um gegen den designierten Meister zu punkten. Gegen den Tabellenzehnten soll es nun zum dritten Saisonsieg reichen. Für Bad Buchau spricht: Die Platzherren sind daheim zu wankelmütig. Bislang gab es für die Violetten zu Hause erst sieben Punkte (zwei Siege, ein Remis). Der Kader der Schussenrieder ist in der Winterpause unverändert geblieben.