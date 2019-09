Nach acht Spielen in der Fußball-Landesliga hat der FV Bad Schussenried als Neuling erst eine Partei verloren – zu Hause gegen den Mitaufsteiger SV Mietingen. Zuletzt holten die Violetten zwei Auswärts-Unentschieden, immerhin in Ravensburg und Friedrichshafen. Dazwischen gelang noch der Heimsieg gegen den FC Mengen. Am Sonntag soll nun der nächste Erfolg im heimischen Zellerseestadion folgen. Zu Gast ist der SV Weingarten. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Die Nachspielzeit im Zeppelinstadion von Friedrichshafen neigte sich dem Ende zu. Es stand 1:0 für den VfB gegen den FV Bad Schussenried. Nur 1:0, denn der Gastgeber hatte sehr viele Chancen liegengelassen und wurde prompt bestraft. Der eingewechselte Lars Sommer traf zum Ausgleich und Schussenried nahm einen Punkt mit. „Das hat uns natürlich sehr gefreut, aber wir haben schon gesehen, dass zwischen uns und Friedrichshafen durchaus noch ein bisschen Luft ist“, stellt FVS-Trainer Daniel Amann fest.

Letztlich zählen aber die Punkte. Von diesen hat der Aufsteiger bereits 13 auf dem Konto und ist nach Mietingen bislang der zweitbeste Aufsteiger. Wenn man die Tabelle betrachtet, gehen die Schussenrieder gegen Weingarten sogar als Favorit ins Spiel, denn der SVW hat noch keine großen Bäume ausgerissen. Trotz des 4:0-Siegs in Trillfingen und des beachtlichen 0:0 gegen Verbandsligaabsteiger Laupheim steht der SV Weingarten aktuell auf einem Abstiegsplatz. Zudem ist der Respekt vor dem FV Bad Schussenried groß – auch bei Trainer Nectad Fetic: „Die Schussenrieder haben einen Lauf und mit Spielern wie Simon Kraft oder Felix Bonelli viel Qualität. Dadurch haben sie die Nase ein Stück weit vor – aber wir werden unsere Chance haben.“

Das weiß auch Daniel Amann, der Weingarten etwas stärker einschätzt als den momentanen Tabellenplatz. „Zudem haben sie sicher durch die beiden letzten Spiele an Selbstvertrauen gewonnen.“ Dennoch ist das Ziel für das Spiel klar definiert. „Wir wollen gewinnen und weiter Punkte sammeln im Kampf um den Klassenerhalt.“ Amann kann bei dieser Aufgabe nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Selbst der lang am Knöchel verletzte Marcel Liebhardt hat das Training wiederaufgenommen und laut seines Trainers einen sehr guten Eindruck gemacht. „Er wird sicher im Kader stehen wie auch Jonas Gölz.“ So ist Stürmer Sebastian Wildenstein noch der einzige Verletzte, der aber vermutlich wegen seiner Meniskusoperation erst nach der Winterpause wieder zum Einsatz kommen wird.