Das könnte ein doppelter Festtag werden: Der FV Bad Schussenried gewinnt am Sonntag sein Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den FC Mengen (Spielbeginn: 15 Uhr) und die Fans des Aufsteigers können das Magnusfest in Bad Schussenried in vollen Zügen genießen.

„Ich spüre schon, dass es ein besonderes Spiel werden könnte“, sagt Schussenrieds Trainer Daniel Amann, selbst kein echter Schussenrieder. Auch Amann erwartet bei bestem Fußballwetter eine große Kulisse und Festlaune bei den Zuschauern. Das sollte sich auch auf seine Mannschaft auswirken, die bislang eine sehr gute Rolle in der Landesliga spielt. Neun Punkte und Platz sieben sind für den Neuling aller Ehren wert.

Die Niederlage zu Hause gegen den SV Mietingen wurde mit dem 1:1 beim spielstarken FV Ravensburg II fast wieder ausgemerzt. Zudem kommen mit Felix Bonelli und Jonas Gölz wieder zwei wichtige Spieler zurück. Vor allem auf Bonelli, der wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel in Ostrach (1:1) vier Wochen gesperrt war, ruhen die Hoffnungen im Schussenrieder Lager. Bonelli sei immer für einen Treffer gut, aber auch Jonas Gölz kann das Team auf der rechten Außenbahn wieder verstärken. Seine Oberschenkelverletzung ist ausgeheilt. „Beide Spieler tragen dazu bei, dass wir wieder mehr Optionen haben“, sagt Amann, wenngleich mit Marcel Liebhardt und Sebastian Wildenstein zwei weitere wichtige Spieler noch länger ausfallen werden.

Gegen Mengen erwartet Amann ein sehr intensives Spiel, denn auch der FCM spielt bislang eine sehr gute Saison und hat zuletzt Verbandsligaabsteiger Olympia Laupheim mit 2:1 geschlagen. „Das ist schon eine gute Mannschaft mit dem herausragenden Alexander Klotz an der Spitze, der auch bei Standards extrem gefährlich ist“, betont der Schussenrieder Coach.