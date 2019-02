Schussenried erhält vom Land 92 610 Euro für den Breitbandausbau

Minister Thomas Strobl hat am Freitag in Stuttgart mehreren Gemeindevertretern Breitband-Förderbescheide übergeben. Mit dabei: die Gemeinde Bad Schussenried. Strobl überreichte Bürgermeister Achim Deinet einen Förderbescheid in Höhe von 92 610 Euro.

„Wir freuen uns sehr über den Zuschuss des Landes“, teilte Deinet der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mit. Der Zuschuss betrage 50 Prozent der Gesamtkosten, die sich voraussichtlich auf 176 227 Euro belaufen werden. Damit sei man jedoch leider weit weg von einer 70- oder 90-prozentigen Förderung, „wie es immer dargestellt wird“, bedauerte er. Die Förderung sei dennoch erfreulich, „weil wir damit im betreffenden Projekt auch die Verbindung nach Süden zum Nachbarkreis Ravensburg über Aulendorf herstellen können“, so Deinet.

Digitalisierungsminister Thomas Strobl sagte bei der Übergabe: „Wir investieren massiv in den Ausbau des schnellen Internets. Mit unserer neuen Förderungspolitik sorgen wir jetzt auch dafür, dass das Geld aus Berlin bei uns in Baden-Württemberg ankommt.“ Das Ziel sei ein schneller Internetzugang für alle in Baden-Württemberg. „Dafür schaffen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Der Ausbau glasfaserbasierter Gigabitnetze wird ohne die Investitionen der privaten Telekommunikationsunternehmen nicht möglich sein. Dort, wo diese auf absehbare Zeit keine entsprechenden Infrastrukturen schaffen, investiert das Land rund eine halbe Milliarde Euro bis 2021.“

10,5 Millionen Euro – 53 Bescheide

Übergeben wurden insgesamt 53 Bescheide mit einem Volumen von 10,5 Millionen Euro. „Allein bis 2021 will der Bund zehn bis zwölf Milliarden Euro in den Ausbau des schnellen Internets investieren“, so der Digitalisierungsminister. Deshalb baue das Land in Zukunft sein Förderprogramm auf dem des Bundes auf. Die Idee: „Wir sorgen dafür, dass die Förderung des Bundes in Höhe von 50 Prozent in ein Ausbauprojekt fließt. Das Land sattelt darauf künftig 40 Prozent obendrauf, statt bisher 20 Prozent. Für den Ausbau der Gigabitnetze haben wir also unseren bisherigen Kofinanzierungsanteil verdoppelt und ermöglichen eine Gesamtförderung bis 90 Prozent“, hob Minister Thomas Strobl hervor.

„Die Menschen sind heute in Stadt und Land auf leistungsstarke Internetverbindungen angewiesen. Ob bei der Arbeit oder zu Hause: Wir befinden uns inmitten einer digitalen Revolution, die mit berauschender Geschwindigkeit unser Leben und Arbeiten verändert. Um die damit verbundenen Chancen gerade auch für unsere ländlich geprägte Region nutzen zu können, müssen zuvorderst die Leitungen mit den stetig wachsenden Datenmengen Schritt halten“, sagte CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger. Die finanzielle Unterstützung des Landes für die Kommunen beim Lückenschluss in der Breitbandversorgung sei daher wichtig und richtig.