Der FV Bad Schussenried und der SV Uttenweiler bleiben in der Fußball-Bezirksliga Donau an der Spitze mit drei Siegen aus bislang drei Spielen. Uttenweiler siegte beim SV Sigmaringen mit 1:0 und blieb auch nach 270 Minuten ohne Gegentor. Punktelos sind weiter Sigmaringen und Altshausen, die bislang aber auch erst zwei Spiele absolviert haben.

FC Laiz - FV Bad Schussenried 0:5 (0:3). Bad Schussenried zeigte im ersten Durchgang eine beeindruckende Leistung und schnürte die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Laiz fand dabei nicht wirklich in die Partie und hatte fast in allen Zweikämpfen das Nachsehen. Zunächst brachte Daniel Metzger die Gäste mit einem Schuss von der Strafraumkante in Führung, ehe die Schussenrieder dann durch ein FCL-Eigentor und durch Zugang Felix Bonelli schon in Hälfte eins für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Violetten einen Gang zurück und ließen den Hausherren so mehr Freiräume. Laiz konnte die Partie aber nicht nochmals spannend gestalten. Stattdessen schraubten Bonelli und Kraft das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe und machten damit den hochverdienten Gästeerfolg perfekt. „Die Gäste spielten eine bärenstarke erste Halbzeit. Danach kamen wir zwar besser ins Spiel, nutzten allerdings unsere Torchancen nicht. Am Ende ein absolut verdienter Sieg für Bad Schussenried“, berichtete FCL-Abteilungsleiter Heiko Zoll nach dem Abpfiff. Tore: 0:1 Daniel Metzger (9.), 0:2 Eigentor (40.), 0:3, 0:4 Felix Bonelli (45. +1./71.), 0:5 Simon Kraft (85.). Z.:80.