Schussenried beim Spitzenteam aus Weiler zu Gast

Der FV Bad Schussenried hat nach drei Niederlagen in Serie eine schwere Auswärtsaufgabe in der Fußball-Landesliga zu erledigen. Der Aufsteiger gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim FV Rot-Weiß Weiler. Die Allgäuer stehen nach dem Sieg in Laupheim aktuell auf Platz drei, drei Punkte hinter dem Spitzenduo aus Albstadt und Friedrichshafen.

„Wir müssen noch enger zusammenrücken, zumal in Weiler noch weitere wichtige Spieler ausfallen werden“, sagt Schussenrieds Trainer Daniel Amann. Kapitän Patrick Baur wurde im Spiel gegen Albstadt an der Schulter verletzt und kann ebenso nicht spielen wie die beruflich verhinderten Janis Cohn und Luca Maucher. Amann muss somit auf zwei, drei Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen, um überhaupt eine Option auf der Bank zu haben. „Die Situation ist so und wir müssen sie annehmen.“

Wie schon kurz nach der Partie gegen den Tabellenführer aus Albstadt erhebt der 32-jährige Coach die Forderung, dass seine Mannschaft im Offensivbereich mehr laufen und mehr Räume schaffen müsse. Man sei in den letzten Spielen viel zu selten im gegnerischen Strafraum aufgetaucht, habe eben kaum Torchancen kreieren können. „Wir müssen mehr Optionen schaffen im Spiel nach vorn“, beschreibt der Schussenrieder Coach den Hauptgrund für die Niederlagenserie in den vergangenen Wochen. Die Stimmung im Team sein dennoch gut, der Spaß am Kicken durchaus noch vorhanden.

Von den Allgäuern hält Amann viel. Der FV Rot-Weiß Weiler sei eine Mannschaft, die in der Vergangenheit immer im vorderen Drittel der Landesliga gespielt hat und sogar mal ein einjähriges Gastspiel in der Verbandsliga gegeben hat. Das Team sei vor allem sehr offensivstark und habe auch die Spieler, die Tore machen können, in ihren Reihen. Aktuell hat Raimond Hehle mit fünf Treffern die meisten Allgäuer Tore erzielt. Weiler hat von den letzten sechs Partien vier gewonnen, aber auch gegen Friedrichshafen und Albstadt deutlich verloren. Coach Jürgen Kopfsguter hat einen spielstarken Kader zur Verfügung, den man erst mal vom eigenen Gehäuse weghalten muss.