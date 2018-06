Zeit für den Wechsel. Für Schulsozialarbeiterin Katharina Wiedergrün beginnt nächste Woche der Mutterschutz, daher gab es diese Woche ein Treffen mit den neuen Kolleginnen.

Drei neue Gesichter gibt es nun am Schulzentrum in Bad Schussenried. Elke Rieger wird künftig mit einer halben Stelle die Realschule betreuen, sie arbeitete bis 2008 als Schulsozialarbeiterin in Bad Saulgau. Danach machte sie sich selbstständig. Nun kehrt sie in ihren erlernten Beruf zurück, wird jedoch auch in Zukunft ihren Feinkostladen in Bad Saulgau weiterführen.

Nisha Burt hat zwei Aufgabenbereiche am Schulzentrum Bad Schussenried. Die Sozialpädagogin betreut derzeit noch im Haus Nazareth in einer stationären Wohngruppe Kinder und Jugendliche, die nicht mehr zuhause leben können. Ab dem 1. September wird sie zum einen Ansprechpartnerin für die Werkrealschule sein, zum anderen als Bindeglied zwischen der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit fungieren.

Anna Halder arbeitet momentan als Elternzeitvertreterin an einer Schule in der Region Meßkirch und ist seit fünf Jahren beim Haus Nazareth angestellt. Sie wird sich künftig mit einer vollen Stelle um die Grundschule und das Progymnasium kümmern.

Klaus Kappeler, Referatsleiter beim Haus Nazareth für den Bereich Gemeinwesenarbeit, betont, wie wichtig es sei, eine Schnittstelle zwischen der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit zu schaffen. „Wir wollen die beiden Bereiche noch besser miteinander verzahnen, um noch mehr Jugendliche zu erreichen“, sagt er. Und Oliver Nessensohn, der der Jugendtreff leitet, ergänzt: „Bisher haben sich dort vor allem Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren getroffen; eine Idee wäre, auch einen Teenietreff oder eine Mädchengruppe anzubieten.“ Die neue Besetzung macht es zudem möglich, im Zweierteam die Jugendlichen dort aufzusuchen, wo sie sich treffen und so den Kontakt herzustellen.

Noch sind das jedoch nur Ideen. In den ersten Wochen und Monaten gehe es vor allem darum, anzukommen und zu den Kindern und Jugendlichen in und außerhalb der Schule Vertrauen aufzubauen. „Das ist die Basis unserer Arbeit, wir werden daher so präsent wie möglich sein und auch direkt in die Klassen reingehen“, sagt Elke Rieger. „Die Strukturen, wie wir sie in Bad Schussenried vorfinden, sind gut, daran wollen wir nichts ändern“, betont Kappeler. Das bisherige Team habe gute Arbeit geleistet. Nun gelte, einen guten Übergang zu finden. Katharina Wiedergrün und ihre Nachfolgerin hätten daher nun die Zeit genutzt, um gemeinsam durch die Schule zu gehen, einzelne Fälle zu besprechen und auf Besonderheiten hinzuweisen. Richtig los geht es dann mit dem neuen Schuljahr.

Neu ist dann auch, dass es regelmäßige Teambesprechungen mit Oliver Nessensohn und auch der Schulsozialarbeiterin aus Bad Buchau geben wird, die ebenfalls beim Haus Nazareth angestellt ist. Da sowohl Kinder aus Bad Schussenried die Schulen in Bad Buchau besuchen und umgekehrt, erscheint allen Beteiligten dieser Austausch besonders sinnvoll.