Schullandheim des Caspar-Mohr-Progymnasiums Bad Schussenried

Nach den vergangenen, entbehrungsreichen Schuljahren, in denen es pandemiebedingt nicht möglich war, ins Schullandheim zu fahren, machte die sechste Klasse am Montag, den 16. Mai den Anfang der diesjährigen Schullandheimaufenthalte des Caspar-Mohr-Progymnasiums. Vor Ort angekommen, machten sie sich mit ihren Lehrerinnen Nadja Gäng und Jana Roth zu Fuß vom Bahnhof an den steilen Aufstieg in die Jugendherberge auf der Burg Wildenstein. Oben angekommen, lernten sie im Rahmen einer Burgführung ihre Unterkunft besser kennen und durften unter anderem sogar einen Blick ins Kerkerloch und ins Pechloch im Exerziersaal werfen.

Am Dienstag standen Spiele im Wald im Mittelpunkt, die nur als Gruppe gelöst werden konnten. Dies hatte zum Ziel die Klassengemeinschaft zu stärken und gemeinsame positive Erinnerungen im Schullandheim zu kreieren. Auch das Ringen auf einer Ringmatte machte den Schülern Spaß und wurde zu einem echten Erlebnis, denn nachdem die Kinder miteinander gerungen hatten, durften diejenigen, die wollten, sogar gegen die Erwachsenen antreten!

Am Mittwoch stand die sogenannte „Drachenakademie“ auf dem Programm, wobei die Sechstklässler spaßige Zirkusattraktionen ausprobieren konnten. Aus Nummern wie dem Jonglieren mit Tüchern, dem Balancieren auf einer Kugel sowie dem Stehen auf einem Nadelkissen stellte die Klasse eine bunte Zirkusaufführung zusammen, die anschließend im Burghof vor Publikum aufgeführt wurde. Abgeschlossen wurde der Mittwoch mit einem gemeinsamen Grillen am Grillplatz der Burg sowie einer Wanderung in der Abenddämmerung zu einem Uhu-Gehege.

Den Donnerstag verbrachten die Sechstklässler mit ihren Lehrerinnen auf dem mittelalterlichen Campus Galli, wo sie unter anderem versuchen durften, Feuer zu machen. Zwar hat niemand es geschafft, ein Feuer zu entzünden, jedoch gelang es den Schülern, einige Funken zu erzeugen. Das hat den Schülern gezeigt, wie schwer es ist, ein Feuer ohne Feuerzeug oder Streichhölzer zu machen.

Am Freitag, dem Abreisetag, wurde das Erlebte in einer gemeinsamen Abschlussrunde an den Tischtennisplatten besprochen. In einem vollen Zug ging es dann von Beuron über Sigmaringen zurück nach Aulendorf, wo alle Schüler wohlbehalten von ihren wartenden Eltern wieder in die Arme geschlossen werden konnten.