Schulkonzert der Hanke Brothers

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Schuljubiläum durften alle Schüler und Lehrer der Jakob-Emele-Realschule am vorletzten Schultag des Schuljahres 2021/22 ein Konzert der Hanke Brothers besuchen.

Bereits im Schuljahr 2020 sollten die vier Brüder, die vier Instrumente auf ungewöhnliche Weise präsentieren und interpretieren, nach Bad Schussenried kommen - die Pandemie kam dazwischen! Zum Ende des Schuljahres, passend zum gerade gefeierten Schulfest, sollte es endlich soweit sein: Die Klassen wurden im Fach Musik bestens vorbereitet, kannten bereits Stücke der Gruppe und hatten Fragen notiert, denn außer dem Konzert am Vormittag in der Stadthalle, sollte es mit den Musikern auch noch einen Fragen-Workshop geben. Und es kamen viele Fragen, denn die gebürtigen Sindelfinger bringen zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst: Blockflöte, Bratsche, Tuba und Klavier. „Wer muss denn wie viel üben?“ „Streiten Brüder beim Musikmachen nie?“ und „Wie viele Flöten hat David Hanke zuhause, wenn er schon 14 davon ins Konzert mitbringt?“ Für Schüler haben die Hanke Brothers, die wirklich alle dieselben Eltern haben und verrieten, dass sie zwischen 21 und 31 Jahre alt sind, ein spezielles Konzertprogramm zusammengestellt, bei dem die Instrumente nicht nur erlebt und gehört werden, sondern auch ein Hauch Magie im Spiel ist, was jeden - auch Erwachsene - zum Staunen bringt! Das führte dann auch zu großen Augen und vielen „Ahhs“ und „Ohhs“, wenn beispielsweise bei einem Stück aus „Elements“ unvermittelt Seifenblasen von der Decke kommen oder die angezündete Schnur auf dem Bühnen-Boden plötzlich Feuer in Jonathan Hankes Handfläche erscheinen lässt.

Das Stück „Brovertüre“, das die meisten Schüler aus dem Unterricht kannten, wurde live gespielt und viele warteten gespannt auf den Moment, in dem David Hanke auf zwei Flöten gleichzeitig spielt. Diese Aufmerksamkeit und positive Angespanntheit der Schüler wurde auch von den Musikern sofort wahrgenommen: „Noch nie hatten wir von Anfang an ein so aufmerksames und tolles Schüler-Publikum“, lobte Lukas Hanke, der viele Trommeln mitgebracht hatte und zeigte, dass er nicht nur ein guter Bratscher ist. „Mega Konzert, super Schüler!“, lobte auch Fabian, der zwischen Tuba und Geige wechselt, als ob das ein Kinderspiel wäre.