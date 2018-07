Großeinsatz am Dienstagabend in Bad Schussenried: Weil ein 57-Jähriger Anwohner und Autofahrer attackierte, rückte die Polizei mit zehn Fahrzeugen an.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann gegen 19 Uhr im Bereich der Probst-Burchard-Straße ein Messer gezogen und laut schreiend Passanten attackiert. Die hinzugerufenen Polizisten, darunter auch ein Hundeführer, konnten den 57-Jährigen schließlich überwältigen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten weitere Messer und andere Waffen. Nun wird geprüft, ob der Mann noch für weitere Taten in Frage kommt.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)