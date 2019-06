Die Unterallgäuer Band Phoenexx gibt am Sonntag, 30. Juni, ein Benefizkonzert im Burg-Café in Otterswang. Veranstalter ist der Verein Nothilfe, der Erlös geht an in Not geratene Menschen. Gespielt wird traditionelle schottische Dudelsackmusik, stilecht im Schottenrock.

Unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Achim Deinet gestalten Marko Osterried (schottischer Dudelsack, Tin Whistle), Georg Erhart (schottischer Dudelsack, Moderation), Sebastian Huber (schottische Side Drum, Percussion Tom), Fabian Kollmann (Schlagzeug), Roman Reichart (E-Gitarre) und Simon Keim (Bass-Gitarre) ein stimmungsvolles Konzert.

Laut Veranstalter verbindet Phoenexx traditionelle schottische Dudelsackmusik mit modernen Instrumenten und wandelt den Musikstil in kurzweilige Rock- und Pop-Songs um. Neben neu arrangierten schottischen Songs spielt die Gruppe Stimmungslieder, die ganz und gar untypisch sind für das Kriegsinstrument Schottlands, sich aber bestens in ihr Gesamtprogramm integrieren. Der gemeinnützige Nothilfe unterstützt Menschen in finanzieller Bedrängnis – solche, die ein harter Schicksalsschlag getroffen hat. Zugleich wendet er sich Menschen in gesellschaftlichen Randgruppenbereichen zu. Ziel der ehrenamtlichen Helfer ist es, die Betroffenen aus ihrer akuten Krise herauszuführen und sie fit zu machen, ihr Leben wieder selbst in den Griff zu bekommen. Für alle, die längerfristige und insbesondere stationäre Betreuung benötigen, ist mit Oasis ein sozialpädagogisches Haus in Planung, dessen Restfinanzierung maßgeblich mit Konzerterlösen zu bewerkstelligen ist.

Eintrittskarten zu 10 Euro können im Burg-Café bestellt werden, Telefon 07525/7103, oder an der Abendkasse erworben werden.