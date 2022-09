Schockanrufer erbeutet von Seniorin Schmuck und Gold

Eine Seniorin aus dem Raum Bad Schussenried ist am Mittwoch von einem Betrüger um ihr Erspartes gebracht worden. Das berichtet die Polizei.

Eine unbekannte Betrügerin gab sich am Mittwoch zur Mittagszeit am Telefon als Polizistin aus. Sie erzählte der Seniorin die bekannte Lügengeschichte über einen Unfall der Tochter, und dass dabei Menschen ums Leben gekommen wären. Um die angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte die Täterin Geld. Die Frau ging darauf ein und übergab einem unbekannten Abholer Schmuck und Gold. Der nahm die Gegenstände und verschwand. Erst später kamen der Frau Zweifel auf und sie kontaktierte ihre Tochter. Die Kriminalpolizei Biberach nahm die Ermittlungen auf.