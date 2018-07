Schneider-Open: Vilella Martinez steht im Finale

Der an Nummer eins gesetzte Mario Vilella Martinez hat das Finale bei den Schneider-Open, dem mit 15000 Dollar dotierten Tennis-Weltranglistenturnier in Bad Schussenried, erreicht. Der Spanier trifft im Finale auf den Österreicher Matthias Haim, die Nummer sieben der Setzliste. Das Endspiel steigt am Sonntag um 14 Uhr.

Vilella Martinez setzte sich am Samstag im Halbfinale in zwei Sätzen gegen den Belgier Jonas Merckx durch (6:4, 6:0). „Der erste Satz war noch umkämpft, im zweiten Satz war Vilella Martinez dann deutlich überlegen“, so Turnierdirektor Stefan Hofherr. Matthias Haim war gegen den an Nummer drei gesetzten Argentinier Matias Franco Descotte erfolgreich. Haim behielt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 die Oberhand. „Das war ein spannendes Match mit umkämpften Ballwechseln. Am Ende hat Haim aber verdient gewonnen“, so Hofherr.

Das Finale ist eine Neuauflage des Endspiels vom vergangenen Wochenende im österreichischen Telfs. Da hatte sich Vilella Martinez knapp mit 6:4 und 6:4 durchgesetzt gegen Haim. „Am Sonntag ist daher ein spannendes und hochklassiges Finale zu erwarten“, sagte Stefan Hofherr.