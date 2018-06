In Bad Schussenried haben Unbekannte schwarze Farbe auf die Stadthalle und zwei Schulen gesprüht. Wie die Polizei mitteilt, waren Der oder die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen am Werk. Im Mai waren ebenfalls mehrere Gebäude in Bad Schussenried beschmiert worden. Der Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro geht zu Lasten der Allgemeinheit. Der Polizeiposten Bad Schussenried, Telefon 07583/942020, ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen und Hinweise.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei gibt Tipps gegen Vandalismus und ruft die Bürger auf, nicht wegzuschauen. Wer beobachtet, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt, solle der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen mitteilen. Zeugen sollten keinesfalls selbst eingreifen, warnt die Polizei Außerdem gibt die Polizei Tipps, wie Eltern mit ihren eigenen Kindern über den Wert und Nutzen öffentlicher Einrichtungen sprechen können. Bei den Jugendbeauftragten der Polizei und den Jugendämtern gibt es kompetente Ansprechpartner hierfür. Informationen sind unter www.aktion-tu-was.de zu finden.