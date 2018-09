Zum wiederholten Mal haben Unbekannte am Wochenende in Bad Schussenried Hausfassaden besprüht. Betroffen waren der Klosterhof, eine Schule in der Friedrich-Jahn-Straße und das Zellerseebad. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Bei den Ermittlungen hoffen die Beamten auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Dabei interessieren sie Hinweise zu möglichen Tätern und Angaben zu Kindern und Jugendlichen, die sich am Wochenende an den Betroffenen Örtlichkeiten aufgehalten haben. Wer kennt die verwendeten Schriftzüge "Schussi Süd" und Amca" zuordnen kann, solle sich ebenfalls bei den örtlichen Polizeidienststellen oder dem Polizeirevier Riedlingen melden. Gleichzeitig bitten die Beamten Eltern, Kinder über die Folgen illegaler Graffiti aufzuklären. Informationen dazu gibt es Online unter www.polizei-beratung.de.