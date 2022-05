Schlemmen an Dinnertafel trifft auf lange Musiknacht

„Lang, länger am längsten...“, heißt es bei der „Dinnertafel“ in Bad Schussenried. Wer an der „Dinnertafel“, die viele auch unter dem Titel „Genuss- und Musiknacht“ in Bad Schussenried kennen, Platzt nehmen möchte, kann das am Samstag 18. Juni, von 17 bis 24 Uhr tun. Auf der Wilhelm-Schussen-Straße wird in dieser Zeit eine 550 Meter lange gedeckte Tafel stehen. Von 17 Uhr bis Mitternacht werden dort nicht nur kulinarische Köstlichkeiten serviert, sondern auch neun Live-Bands werden spielen. Das Motto lautet „ schlemmen – schauen – shoppen“. Bis 22 Uhr öffnen zudem die Einzelhändler und laden zu einer langen Einkaufsnacht ein.

Bad Schussenried ist, wie es in einer Mitteilung der Tourist-Information heißt, Mitglied in der internationalen Vereinigung der lebenswerten Städte, genannt „Citta Slow“. In der Stadt werde genau das gelebt. Auf die Tafel kommen regionaltypische Produkte, Geschmack und Qualität zählen und wichtug sind Kultur und Tradition.

Für kulinarische Vielfalt auf dem Tisch sorgen insgesamt 16 verschiedene Gastronomen und für Unterhaltung Rockfaces, Earl, Tom Slam, Ina Z, Peter Engel, Somersalt, Swing-Time 4, Die Hossen und Paddy & the Rocking Rebels.

Entlang der Genießermeile informieren Gewerbetreibenden auch über die neuesten Trends und Angebote. Für Kinder gibt es auch viel zu entdecken von der Jugendfeuerwehr über die Teddybär-Praxis bis zur Spielstraße.