Schlachtfest in Kürnbach: Heimat auf dem Teller

Das Schlachtfest ist für viele Besucher des Museumsdorfs Kürnbach fester Bestandteil des Jahreskreises und sie lassen es sich auch nicht vom Dauerregen verderben. „Selbstverständlich mindert solch ein Wetter unsere Besucherzahlen um ungefähr ein Drittel“, bedauert Museumsleiter Torsten Albinus. „Aber die, die da sind, haben gute Laune.“ Sie haben sogar prächtige Laune und loben alles überschwänglich. Dass die Beschicker trotz des „Sauwetters“ ihre Waren anbieten, dass bei weniger Besuchern mehr Platz sei und dass man nicht so lange anstehen müsse. Ja, die treuen Festbesucher sehen das Positive und der Genuss ist ihnen ins Gesicht geschrieben.

„Essen hält Leib und Seele zusammen“, verkündet Egon Schäfer zufrieden. Eben hat er wortlos Sauerkraut und Kesselfleisch vertilgt, jetzt ist er in Erzähllaune. „Kesselfleisch, das ist die Erinnerung an meine Großeltern, an daheim, an alle Mithelfer.“ Und dann erzählt er vom Schlachttag, vom Trubel, von den anstehenden Aufgaben. Auch Dorfbewohner, die nicht zum Hof gehörten, halfen mit und man konnte wahrlich alle Hände brauchen. Schlachttag, das war ein Festtag und jeder bekam abends ein Stück Fleisch oder einen Teller Suppe.

Die jüngeren Besucher halten Abstand, wenn Bernhard Laux die Schweinehälfte zerlegt. Die ältere Generation kann nicht nahe genug stehen und kommentieren. Sie kennen sich aus mit all den Handgriffen und Literchen, Netz und Lummer. Und sie bedauern, dass im Museumsdorf nicht mehr richtig geschlachtet wird. „Früher, da war das halt noch a Sach“, bringen sie das Verlorene auf einen schwäbischen Nenner. „Jetzt isch ja nix mehr erlaubt, gell.“

Geschlachtet wird nicht mehr

Das Schlachten im Museumsdorf gehört tatsächlich der Vergangenheit an – der Genuss aber ist geblieben. Und so sitzen die Schmausenden zufrieden unter dem schützenden Dach der Ziegelei. „Daheim krieg ich ja keine Blutwurst,“ bedauert ein junger Mann mit einem vorwurfsvollen Blick auf seine Frau und sein Teller leert sich in beachtlicher Geschwindigkeit. „Dabei ist das nicht ekelig, sondern ursprünglich. Es kommt auf die Sichtweise an. Für mich ist das Heimat.“

Genau so erklärt es auch Florian Deberle. Der Name passt, denn er ist ein Schussenrieder Floriansjünger und kann das allgegenwärtige Genusslächeln in Worte fassen. „Kesselfleisch ist gut und selten, weil es das nur im Winter gibt. Man schmeckt so Vieles mit, zum Beispiel das Direkte. Es kommt frisch in den Kessel, ohne Umweg. Und dieses Direkte, das ist einfach das Schlachtfest-Feeling.“

Wer von frisch gebrühter Wurst, Dinnede oder Kartoffelwurst-Nachtisch satt war, konnte Konrad Rechler und sein Stute Wicky am Göpel (einer Kraftmaschine) beobachten, traditionelle Handwerke bestaunen oder sich über allerlei Produkte rund ums Nutztier informieren.

Museumskuh ohne Kraftfutter

Oder mit Michel Laub aus Englerts plaudern. Ihm gehört die gutmütige Amanda, die diesjährige Museumskuh. Ihm ist der Unterschied zwischen Fleckvieh, Allgäuer Braunvieh und der Braun-Swiss wichtig. „Als wir den Hof gekauft haben, habe ich mich bewusst für eine aussterbende Rasse entschieden,“ erklärt er ernst. „Das, was die Leute so zahlreich auf den Wiesen sehen, ist nämlich nicht mehr das gute alte Allgäuer Braunvieh. Meine Amanda lässt sich nicht treiben, die bekommt auch kein Kraftfutter. Die frisst, was sie will, und sie gibt, was sie gibt. Bei uns auf dem Hof gibt es keine Gier nach immer mehr Milch. Meine Arbeit soll zukunftsorientiert sein und einen Wert haben.“

Der Laie sieht den Unterschied nicht und hat keine Ahnung von Fremdblut und Rückkreuzung. Michel Laub aber liebt seine Amanda. „Sie ist robust und genügsam und wird dreimal so alt wie eine Kuh, die 50 Liter geben muss. Ein gesundes und zufriedenes Vieh – und ich kann sie noch mit der Hand von der Sommerweide holen.“

Beim Schlachtfest in Kürnbach wird zwar nicht mehr geschlachtet. Dafür aber werden Wissensvermittlung, Wertschätzung für das Geschlachtete und Tradition und Wandlung spürbar.