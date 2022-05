Schäfchentaufe: „Lou“ und „Goldie“ grasen im Museumsdorf

„Lou“ und „Goldie“ heißen die neuen Kürnbacher Museumslämmer. Ihre Namen verdanken die beiden Merinolandschafe Juliane und Levi Schneider. Die Mittelbiberacher haben den Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ gewonnen.

An der „Taufe“ haben neben den Gewinnern Landrat Heiko Schmid und das Team vom Museumsdorf teilgenommen. Zehn Tage vorher hätten sie sich die Lämmer, ein „Junge“ und ein „Mädchen“, im Museumsdorf, angeschaut, verriet Juliane Schneider. „Man muss ja wissen, wie sie aussehen und welcher Name dazu passt.“ Ihr sei klar gewesen, „das ‚Mädchen‘ soll ‚Lou‘ heißen“. Ihr Sohn Levi fügt hinzu: „Der ‚Junge‘ schaut so goldig aus, den taufen wir ‚Goldie‘“. Als sie hörten, dass sie mit den vorgeschlagenen Namen das Rennen machen, „haben wir uns riesig gefreut“, so Juliane Schneider.

Familie will Entwicklung der Lämmer beobachten

Die Preise: Zu den Geschenktüten mit Kürnbacher Spezialitäten gab es eine Jahreskarte fürs Museumsdorf. „Jetzt kommen wir den ganzen Sommer und besuchen unsere ‚Patenkinder‘“, versprach Juliane Schneider lachend. „Aber auch die Ziegen“, denn die seien ihnen auch ans Herz gewachsen.

„Wir möchten, dass die Gewinnerfamilie das ganze Jahr hindurch sehen kann, was die Lämmchen so machen und wie sie wachsen“, sagte Museumsleiter Jürgen Kniep. Zum Saisonende seien es aber keine niedlichen Lämmer mehr, „sondern richtige ‚Brummer‘“. Zum neunten Mal finde die Schafstaufe statt, erklärte Kniep. „Wegen Corona ist sie zwei Mal ausgefallen“.

Auch Ziegen, Hühner und Schweine

„Die Lämmer sind eine Leihgabe der Schäferei Willi Mang in Reichenbach“, erklärte Sophia Distler, Leiterin Management und Kommunikation im Museumsdorf. Neben „Lou“ und „Goldie“ sind noch andere Tiere wie Ziegen, Hühner, Bienen, Schwäbisch-Hällische Landschweine und zwei Kühe mit einem Kalb im Museumsdorf.

„Wir legen Wert darauf, dass das Bauernmuseum ein lebendiges Dorf ist“, betonte Heiko Schmid. Es kämen Besucher aus allen Alters- und Bildungsschichten. „Für sie ist ersichtlich“, wie Landwirtschaft vor hundert Jahren im Oberschwäbischen ausgesehen habe „und wie Mensch und Tier früher zusammenlebten“, so Schmid. „Das Interesse ist da“, resümierte Jürgen Kniep. Die Besucherzahl sei bis vor der Pandemie auf 80 000 im Jahr gestiegen.

Freiwillige im Ökologischen Jahr verpflegen die Tiere

Victoria Brunner und Eva Schilling machen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Museumsdorf. Sie sind für die Verpflegung der Tiere verantwortlich. Des Weiteren unterstützen sie das Technikteam und helfen bei der Ernte, sowie beim Pressen des Apfelsaftes und bei museumspädagogischen Arbeiten. „Die Liebe zu den Tieren ist wichtig“, sagen beide unisono und streicheln das Fell von Lou und Goldie.