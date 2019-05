Schülerausstellung „Illustration“ im Kloster eröffnet

Mit einer Vernissage ist die Schülerausstellung „Illustration“ am Samstag im Kloster Bad Schussenried eröffnet worden. Dabei werden Bilder von Schülern des Caspar-Mohr-Progymnasiums Bad Schussenried und des Bismarck-Gymnasium Karlsruhe gezeigt, die sie im Kunstunterricht gemalt und gezeichnet hatten. Initiiert wurde die Ausstellung von Professor Ulrich Schulz aus Karlsruhe und von den beiden Kunstlehrrinnen, Johanna Roth für Bad Schussenried und Antonia Globas für Karlsruhe, umgesetzt.

Umfassende Sammlung

Die Faszination für den Zusammenhang zwischen Text und Bild hat den emeritierten Professor dazu bewogen, in jahrzehntelanger Arbeit eine umfassende Sammlung deutscher Texte mit ihren Illustrationen aufzubauen. Ein Teil dieser Sammlung, der das 20. Jahrhundert umfasst, wird nun im Kloster in Bad Schussenried ausgestellt: „Ich bin sehr froh, dass ich die beiden Schulen, und vor allem die Schüler motivieren konnte, sich an dem Projekt der begleitenden Schülerausstellung zu beteiligen.“ Beide Ausstellungen sind bis 18. August im Kloster zu sehen.