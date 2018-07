Das dritte Spendenkonzert am Caspar- Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried ist am Samstagabend erneut ein großer Erfolg geworden. Mehr als 1000 Euro wurden für den Tafelladen in Bad Schussenried gesammelt. Das Geld wird in Form von Waren dem Tafelladen zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder so viel Geld bekommen haben“, sagte Anna Schilling, eine der sechs Schülerinnen der sozialen Gruppe des Gymnasiums, die die rund zweistündige Veranstaltung organisiert hatte. Lediglich bei der Logistik wurden sie durch Lehrer unterstützt. So war das Lob von Schulleiterin Susanne Wehling nur folgerichtig: „Ich bin sehr stolz, dass es dieses Konzert nun schon zum dritten Mal an unserer Schule gibt, es die Schüler in Eigenregie organisieren und so viele Besucher kommen.“

Das Konzert wurde 2016 von Schülerinnen ins Leben gerufen und schon damals sollte der Tafelladen unterstützt werden. „Wir halten diese Einrichtung für sehr wichtig, um Bedürftigen, die es auch bei uns gibt, zu helfen“, betonte Annika Maucher vom sozialen Team. Dies bestätigte Sabine Blauensteiner, die den Tafelladen in Bad Schussenried mit zwei Mitstreiterinnen leitet. Allein in der Stadt gebe es aktuell rund 30 bis 40 Menschen, die man unterstützen müsse. Der Tafelladen ist derzeit am Freitagvormittag geöffnet. „Wo wir mit Logistik helfen können, machen wir das gerne“, erklärte Bürgermeister Achim Deinet. Er ist angetan vom Engagement der Schüler am Progymnasium: „Man sieht hier, dass man auch im Kleinen was erreichen kann.“

Das gelang auch durch die musikalischen Darbietungen. Die Mischung aus Pop, Rock und Klassik öffnete den Besuchern nicht nur das Herz, sondern auch den Geldbeutel. Begeistern konnte vor allem Anna-Maria Swora. Die 14-Jährige spielte nicht nur vierhändig am Flügel mit ihrer Kollegin Lisa Marie Sock „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart, sondern sang auch bei der Schülerband „Dusty Basement“ mit.

Begeistert waren die Besucher auch von der zweiten Band. Physiklehrer Christian Weichhard an der Gitarre und Schulsozialarbeiterin Katharina Wiedergrün, begleitet von ihrer Schwester Johanna an der Geige und Laura Mößle (Gesang) interpretierten Stücke von Oasis oder Tracy Chapman. Den Schlusspunkt des gelungenen Spendenkonzerts bildete „Another Brick In The Wall“ von „Pink Floyd“, interpretiert vom Schulchor, und „Dusty Basement“.