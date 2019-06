Im Schuljahr 2018/19 haben einige Schüler des Caspar-Mohr-Progymnasiums an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ teilgenommen und dabei einiges an Spendengeldern gesammelt. Sie entschieden sich dafür, das Geld an das Tierheim in Bad Saulgau zu spenden.

Nun waren die beteiligten Schüler interessiert zu erfahren, wofür genau eigentlich die Spendengelder eingesetzt werden und was Anliegen des Tierheims sind. Gerne war Hans Stumbaum, Mitarbeiter des Tierheimes, bereit sich mit den Schülerinnen der siebten Klasse zu treffen. Er berichtete, welche Kosten in einem Tierheim allgemein anfallen. Dazu zählen etwa die Kosten für Strom und Heizung, aber auch teure Tierarztbehandlungen. Das Tierheim in Bad Saulgau wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Die Schülerinnen hatten auch großes Interesse daran gezeigt, bei Gelegenheit ehrenamtlich im Tierheim mitzuhelfen. Hans Stumbaum bedankte sich bei den Schülerinnen für ihr Engagement. „Es ist schön, wenn auch jemand an die Tiere denkt.“