Schüler sollen Gespür für seriöse Medien entwickeln

Jugendliche, die regelmäßig die Tageszeitung lesen, gibt es kaum noch. Um dem entgegen zu wirken, gibt es seit diesem Schuljahr an der Bad Schussenrieder Jakob-Emele-Realschule eine Leseecke für Schüler. Dort liegt täglich eine neue Ausgabe der Schwäbischen Zeitung aus. Bei der offiziellen Einweihung der Leseecke am Montag diskutierten die Anwesenden eindringlich darüber, wie wichtig es trotz Smartphone, Fernsehen und Radio ist, Lokalnachrichten aus der Zeitung zu erfahren.

Finanziert wird das Projekt durch das Biberacher Unternehmen Boehringer Ingelheim. Standortleiter Hans Michelberger betonte, dass nicht nur von Seiten der Lehrer darauf geachtet werde, kundige, junge Menschen auszubilden, sondern auch von Seiten der Firmen. „Wer beim Bewerbungsgespräch punkten will, braucht eine fundierte Meinung und muss diese auch überzeugend vertreten können“, erklärte er. Dabei gehe es um eine solide Allgemeinbildung und schlagkräftige Argumente, die sich Schüler durch Zeitung lesen aneignen sollten. Gebildeter Nachwuchs sei schließlich erwünscht. „Google wird euch sowieso immer nur das sagen, was ihr hören wollt“, so Michelberger, an die Schüler adressiert. Juliana Rapp, Geschäftsführerin der Schwäbischen Zeitung Biberach, ist ähnlicher Meinung. Sie legte den Schülern ans Herz, ein Gespür für seriöse, gut recherchierte Medien zu entwickeln, die nicht auf ein Datenprofil antworten, sondern informieren wollen.

Ein Smartphone oder einen Fernseher haben alle Schüler Zuhause, bei der Zeitung sieht es dann jedoch gleich anders aus. Eine kleine Umfrage in der Runde ergab: Nur vier von neun Haushalten der Schüler bekommen noch regelmäßig eine Zeitung. Und noch keiner hatte sie am Montag gelesen. „Das war früher ganz anders. Da konnte man Zeitungslesen noch in den Unterricht integrieren, heutzutage wird das enorm schwierig“, beklagte Ingrid Skowronski, Fachleiterin im Fach Deutsch. Umso mehr Freude kommt über das nun ergatterte Zeitungsabonnement auf, und das nicht nur in Bezug auf Diskussionen über aktuelle politische Themen. Auch Sprache könne anhand von Zeitungstexten erforscht und entdeckt werden, sagte Skworonski. „Und da nun mit Sicherheit immer ein aktuelles Exemplar der Zeitung im Haus ist, können die Texte jetzt auch kopiert und somit wieder in den Unterricht integriert werden“, fügte Schulleiter Albrecht Binder hinzu.

Er ist sich sicher, dass sich die Leseecke lohnen und auszahlen wird, nicht zuletzt dank der guten Integration in den Unterricht seitens Lehrer. Da sie sich im hellen Eingangsbereich der Schule befindet, der von Schülern auch als Aufenthaltsbereich in der Mittagspause genutzt wird, liegt die Zeitung fortan immer für jeden griffbereit. Auch der Schülerdienst funktioniert schon: „Für das tägliche Austauschen der Zeitung sind zwei Jungs aus der neunten Klasse zuständig und bisher läuft das angenehm zuverlässig“, sagt Binder. Wichtiger sei es aber auch für die Schüler, die Zeitung in seiner Bedeutung als Druckmedium unter vielen digitalen Medien kennenzulernen, woran Lehrer und Schüler jetzt gemeinsam arbeiten werden. Aufmerksamkeit habe das neue Schriftstück im Empfangsbereich jedenfalls schon erregt, so Skowronski. „Das ist eben einfach nicht für jeden Schüler selbstverständlich, die ‚eigene‘ Zeitung lesen zu können und sie dabei als Stück Papier in der Hand zu halten.“