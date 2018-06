Im Jahr 1993 hatten die Freunde Rolf Gölz, Berthold Porath und Rolf Weggenmann die Idee zu einer Radtouristikveranstaltung in Oberschwaben. Die Idee dahinter war und ist bis heute, die Menschen auf den Spuren von Rolf Gölz (seinerzeit einem der besten Radprofis) mit seinen schönsten Trainingsstrecken bekannt zu machen und ihnen die Schönheit unserer Heimat zu zeigen.

Die Tour de Barock führt durch eine abwechslungsreiche, ländlich geprägte Region – das Gebiet reicht vom oberen Donautal, dem Bodensee bis zur Iller. Die Radstrecken führen durch das hügelige Hinterland des Bodensees, vorbei an Thermalbädern und Erholungszentren. Wer sich Zeit nimmt für Pausen unterwegs, kann viele Barockdenkmäler in Schlössern, Klöstern und Kirchen bestaunen.

Der Radler kann bei der Tour de Barock unter vier verschiedenen Strecken zwischen 30 und 190 Kilometern wählen. Es kommt nicht auf Geschwindigkeit an, sondern der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund.

Schöne Panoramablicke

Die Strecke um die Paul-Blersch-Trophy (191 km) spiegelt den Facettenreichtum der Landschaft am besten wider. Beginnend in der barocken Klosterstadt Bad Schussenried führt sie vorbei am Europareservat Federsee hinauf auf den Höchsten, der mit seinen 838 Metern die höchste Erhebung sowohl im Bodenseekreis als auch im Landkreis Sigmaringen darstellt. Von hier aus bietet sich ein Blick auf den Bodensee und die Alpen, bevor die Route hinunter in den Tettnanger Hopfengarten führt. Weiter geht es durch die vielfältigen und traditionsreichen Obstplantagen der Bodenseeregion an den Westrand des Allgäus, wo das Wurzacher Ried, eines der größten noch intakten Hochmoore Europas, eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren beherbergt.

Daraufhin folgt der zweite Gipfel der Tour: die Grabener Höhe. Zwischen Bad Wurzach und Bad Waldsee erstreckt sich dieser Höhenrücken, der bei freier Sicht einen sensationellen Blick über das Allgäu auf die Alpen, ins wunderschöne Donautal und auf die Schwäbische Alb bietet. Gestärkt an der letzten Verpflegungsstation in der „Neuen Radwelt“ von Rolf Gölz in Bad Waldsee geht es zurück nach Bad Schussenried. Dort warten kühle Getränke auf die Radler und die Schussenrieder Vereine bewirten sie und die Zuschauer bei ihrem Parkfest.

Spende für die Drachenkinder

Die „Rad-Engel“ sind als Helfer im Einsatz und wollen damit einen sozialen Zweck unterstützen: Ein Teil der Startgelder geht an die „Rad-Engel“ und diese reichen den Gesamtbetrag weiter an die Aktion „Radio 7 Drachenkinder“.

Daten und Fakten zur Tour de Barock am Sonntag, 24. Juni

Start und Ziel: direkt im Ostflügel des Klosters in Bad Schussenried

Anmeldung: am Veranstaltungstag 24. Juni ist eine Nachmeldung bis 30 Minuten vor dem Start vor Ort möglich

Paul-Blersch-Trophy: 190km, 2551 Hm, Start: 7 bis 8. 30 Uhr, Startgebühr Nachmeldung 25 Euro

Schwäbische-Zeitung-Trophy: 116 km, 1 358 Hm, Start: 7 bis 10 Uhr Startgebühr: Nachmeldung 20 Euro

Centurion-Trophy: 65 km, 611 Hm, Start 8 bis 11 Uhr, Gebühr 13 Euro

AOK-Familien-Trophy: 31 km, 200 Hm, nicht für Rennräder geeignet, Startzeit 8 bis 11 Uhr, Teilnahmegebühr acht Euro, zwei Euro Rabatt für AOK-Mitglieder

Verpflegungsstellen: auf allen Strecken vorhanden