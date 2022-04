Sankt Magnus lädt zu österlicher Kirchenmusik ein

Die Karfreitagsliturgie am 15. April um 15 Uhr wird durch Solisten und das Chorensemble Sankt Magnus mit KMD Matthias Wolf an der Orgel und als Leitung mit der von ihm 2010 komponierten Johannespassion als Hauptwerk gestaltet. Darüberhinaus erklingt der Kantatensatz „Heilges Kreuz, sei hochverehret“ des Frühklassikers J.W.Haueisen sowie der Chorsatz „Vor deinem Kreuz“, außerdem das deutsche Pange lingua von Padre Martini, der einst auch Mozart in Komposition unterrichtete, wie mitgeteilt wird.

Die Osternachtfeier am Samstag, 16. April, um 21 Uhr wird durch Männerstimmen des Magnuschores musikalisch bereichert.

Das feierliche Osterhochamt am Ostersonntag, 17. April, um 10.30 Uhr, wird vom Chor- und Orchesterensemble Sankt Magnus mit der Missa F-Dur von Pater Joseph Lederer gestaltet. Daneben erklingt „Singt das Lob dem Osterlamme“ des venezianischen Barockkomponisten Baldassare Galuppi, ebenso eine Ostermotette von Händel und zum Abschluss des feierlichen Gottesdienstes wird das „Halleluja“ von G. F. Händel musiziert.

Als Orgelnachspiel wird KMD Wolf Präludium und Fuge G-Dur von J. S. Bach spielen, das zu den großen Meisterwerken in Bachs Orgelwerk zählt. Der fröhliche, mitreißende Überschwang des Präludiums und der heitere Ernst der musikalisch vielschichtigen Fuge nehmen jeden Hörer für sich ein, heißt es.

Der Ostertag schließt mit der feierlichen Ostervesper um 18 Uhr, die ebenfalls von einem Chorensemble des Magnuschores mit festlichen Psalmvertonungen und Gesängen aus verschiedenen Epochen gestaltet wird.