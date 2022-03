Saisonauftakt mit Führung „Hausbau früher“ im Museumsdorf Kürnbach

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach startet am Sonntag, 27. März, mit Führungen zum „Hausbau früher“ in die neue Saison. Außerdem ist die neue Internetseite des Museumsdorfs online gegangen.

Die Besucherinnen und Besucher des Museumsdorfs können sich am ersten Öffnungstag nicht nur auf die neue Ausstellung „Kürnbach 1760“ und viele ande-re kleinere Neuerungen im Freilichtmuseum freuen. Zimmerermeister Alfred Leuthold begeistert am Sonntag auch mit seinen Führungen zum „Hausbau früher“. Alfred Leuthold war selbst an der Umsetzung einiger Gebäude ins Mu-seumsdorf beteiligt und teilt seine Erlebnisse mit den Teilnehmerinnen und Teil-nehmern. Als Zimmerermeister berichtet er mit großer Expertise von seinem Gewerk und der Kunst des Fachwerkbaus.

Die Führungen sind kostenlos, es wird lediglich der Museumseintritt fällig. Beginn der Führungen ist um 11 und um 14 Uhr, Dauer etwa eine Stunde. Für die Führung wird aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl um Anmeldung gebeten unter www.Museumsdorf-Kürnbach.de oder telefonisch unter 07351 / 52 6784.

Wer sich für die Führung online anmeldet, wird auch einige Veränderungen an der Webseite des Museumsdorfs bemerken: Seit kurzem hat das Museum einen neuen Internetauftritt.