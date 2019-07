Gesellige Lieder werden auch beim Einkehrtag am Montag, 5. August, ab 19 Uhr in der Brauereigaststätte „Adler“ in Moosbeuren gesungen. Dieser Termin ist inzwischen zum festen Bestandteil im Sommerprogramm des MGV Steinhausen-Muttensweiler geworden. Berthold Straub begleitet die Sänger instrumental.