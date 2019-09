Rundumschlag gegen falsche Toleranz und Werteverlust

In der Schussenrieder Stadthalle als überparteiliche Stimme der bürgerlichen Vernunft angekündigt zu werden, gefiel Peter Hahne gut. Der Gastredner hätte kaum besser charakterisiert werden können. Als eloquenter Plauderer zeigte sich der ehemalige Fernsehjournalist, Heute-Journal-Moderator und Buchautor.

Überschrieben war der freie Vortrag von Peter Hahne mit den Worten „Deutschland im Aufbruch – welche Werte wir festhalten müssen“. Weil das Christentum nicht nur Deutsche angehe, fand er neulich vor 100 Frauen in Südtiroler Tracht deutliche Worte. Erregt hatte sein Gemüt der Bergsteiger Reinhold Messner, der sich dagegen ausspreche, weitere Gipfelkreuze auf Berge zu setzen, weil diese nicht für religiöse Zwecke herhalten sollten. Hahnes Reaktion: „Ich hätte nie gedacht, dass Höhenluft so aufs Hirn schlägt.“

Ohne Schaum vor dem Mund?

Solch harscher, salopper Worte bedient sich der Diplomtheologe sonst eher selten. Immer wieder erwähnt er, dass man „ohne Schaum vor dem Mund“ über alles sprechen könne. Sein Rundumschlag lässt ahnen, dass er Themen kritisch hinterfragt und den Finger in Wunden legt. Ob Gendertexte und Klimapolitik, eine in seinen Augen verfehlte Flüchtlingspolitik oder das Schweigen der Mütter beim Missbrauch ihrer Kinder – Peter Hahne findet prägnante Worte. Er entlarvt und karikiert und fächert erschreckende Zusammenhänge auf.

„Ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich sage, wie es ist. Was vor zehn Jahren noch normal war, wurde spießbürgerlich und schließlich rechtsradikal“, beginnt er unter heftigem Nicken der Zuhörer. Wenn Peter Hahne seine Sicht auf die Dinge und die Welt erläutert, spart er nicht mit Schelte. Die trifft Politik und geistliche Würdenträger gleichermaßen. Eigentlich trifft sie all jene, die vorauseilend ihre Kultur, ihre Überzeugung und ihren Glauben aufgeben. „Welche Werte müssen wir festhalten?“, fragt er suggestiv und in Anlehnung an die Bibel. „Warum verscherbeln wir unser Tafelsilber für ein schweinefleischfreies Linsengericht? Ist das noch Toleranz oder ist das schon Unterwerfung? Diese Form der Unterwerfung kommt schleichend, fast unbemerkt.“

Raunen in den Zuhörerreihen

Die zumeist älteren Zuhörer nicken düster. Immer wieder begleitet empörtes Raunen seine Worte und spontaner Applaus zeigt, was die Menschen beschäftigt. Dass der Westfale, der unter anderem Theologie und Philosophie studierte, um die Ängste der Menschen weiß. Wenn er klagt, „unsere gesamte Politik lebt in einem Biotop, einer Parallelwelt“, geht ein Raunen durch den Raum. Zum Thema Islam sagt er: „Wenn unsere Symbole und Rituale verachtet werden, sollen wir tolerant sein. Die Wahrheit darf man nicht mehr sagen. Das Verkehrteste ist die Toleranz der Intoleranz.“

Doch Hahne hat nicht nur Schelte oder Anklage im Gepäck. Er zehrt auch von Begegnungen, die von Werten und Wertschätzung geprägt waren. Und er bricht eine Lanze für die Wahrheit. „Wir erleben gerade einen Bildungs- und Glaubensnotstand, eine Diktatur des Relativismus.“ Deutschland sei im Umbruch, ist er sicher und hofft auf einen Aufbruch. „Mir muss keiner sagen, wie das politisch weitergehen wird. Aber ich resigniere nicht, ich sage nur: Holt Gott zurück in die Politik.“

Vorbilder statt Vorschriften

Es sei seine Überzeugung, dass ohne Gott „alles den Bach runtergeht“. Hahne warnt auch vor einer umfassenden Spaltung der Gesellschaft und ruft: „Ja, sind wir denn verrückt geworden?“ – da brandet als Antwort kräftiger Applaus auf. Seine Zuversicht sei so lange ungebrochen, wie der erste Satz unseres Grundgesetzes mit „In Verantwortung vor Gott ...“ beginne. Und wenn er sagt, „wir brauchen keine Vorschriften, sondern Vorbilder für unser Leben und unsere Zukunft“, dann schleicht sich in die nachdenklichen Gesichter der Besucher wieder ein Lächeln.