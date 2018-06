Das Rote Kreuz organisiert am Dienstag, 19. Juni, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle in Bad Schussenried eine Blutspendeaktion.

Die Blutentnahme dauert nur wenige wenige Minuten. Mit Anmeldung, vorheriger medizinische Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten freiwillige Spender jedoch gut ein Stunde Zeit einplanen. Sie sollen ihren Personalausweis mitbringen. Blut spenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein.