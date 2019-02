Rosenmontagsumzug: Mehrere Straßen in Bad Schussenried gesperrt

Während der Fasnet kommt es in der Bad Schussenrieder Innenstadt zu zahlreichen Behinderungen im Straßenverkehr. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Anlässlich des Kinderumzugs am Donnerstag, 28. Februar, mit Narrenbaumstellen und des anschließend stattfindenden Narrendorfes sind in der Zeit von 12.30 bis 23 Uhr einzelne Straßenabschnitte in der Innenstadt gesperrt. Während des Umzugs sind das die Wilhelm-Schussen-Straße ab Pfarrer-Leube-Straße bis zur Einmündung der Aulendorfer Straße (L284) sowie die Ziegelweiherstraße bis zum Haus des Brauchtums. Während des Narrendorfes betrifft es folgende Straßen: Wilhelm-Schussen-Straße ab Rathaus / Netto-Markt bis zur Abzweigung Biberacher Straße. Anlässlich des am selben Tag stattfindenden Hemdglonkerumzuges ist in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr die Klosterstraße und die Wilhelm-Schussen-Straße zusätzlich bis zur Abzweigung der Ziegelweiherstraße gesperrt.

Am Sonntag, 3. März, wird der öffentliche Parkplatz in der Klosterstraße in der Zeit von 18 Uhr bis Montag, 4. März, 24 Uhr, gesperrt. Aufgrund des Rosenmontagumzugs am 4. März, ergeben sich zudem folgende Straßensperrungen: Ab 12 Uhr sind die Pfarrer-Leube-Straße sowie die Straße Am Gletschergarten für die Aufstellung des Umzuges gesperrt. Außerdem für den Umzug gesperrt ist die Wilhelm-Schussen-Straße ab Einmündung Fischerhausstraße, die Ziegelweiherstraße und Georg-Kaeß-Straße zur Schulstraße. Dort löst sich der Umzug im Bereich der Stadthalle auf. Die Straßensperrung für die Wilhelm-Schussen-Straße gilt bis zur Biberacher Straße nach dem Umzug bis 22 Uhr weiter. Die übrigen öffentlichen Verkehrsflächen sind nach Ende des Umzuges wieder freigegeben.

Anlässlich des Narrenbaumfällens am Dienstag, 5. März, ist in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19 Uhr die Wilhelm-Schussen-Straße ab dem Rathaus /Netto-Markt bis zur Kreuzung Klosterstraße und Löwenstraße gesperrt.

Am Gumpigen Donnerstag ab 12 Uhr und am Rosenmontag ab 12 Uhr werden in der Zeit der Straßensperrung der Wilhelm-Schussen-Straße die Bushaltestellen Bürgerstüble/ Marktplatz / Bahnhofstraße nicht angefahren. Eine Ersatzbushaltestelle wird in der Zeppelinstraße, Höhe Gasthaus Schinderhannes eingerichtet.