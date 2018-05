Ein 25-Jähriger hat am Sonntag bei Bad Schussenried seine Fahrt auf einem Motorroller an einem Baum beendet. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 4 Uhr auf einem Feldweg zwischen Bad Buchau und Sattenbeuren, in der Nähe des Torfwerks.

Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Bei dem leichtverletzten Fahrer des Rollers rochen sie Alkohol. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm auch ein Arzt Blut ab. Die Probe wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Promille der Zweiradfahrer tatsächlich intus hatte. Der 25-Jährige muss sich nun für seine Fahrt im Rausch verantworten. Den Roller nahmen die Polizisten mit. Sie überprüfen, ob das Fahrzeug verkehrssicher war.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.