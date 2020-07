Das SWR-Fernsehen sendet am Freitagabend, 24. Juli, in der Landesschau, kurz vor 19 Uhr, einen Beitrag mit dem Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd, Roland Roth. Das teilt die Wetterwarte Süd mit. Im Gespräch mit dem Landesschau-Wetterreporter Thomas Miltner geht es dieses Mal um die Gewitterbildung und die in diesem Sommer auffallend unterschiedliche Regenverteilung im Verbreitungsgebiet der Wetterwarte Süd sowie um den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Qualität und Verlässlichkeit der Wettervorhersagen.