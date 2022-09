Heimspiel für Roland Roth. Nach unzähligen Vorträgen landauf, landab hält der Wetterexperte und Betreiber der Wetterwarte Süd erstmals seit Jahren wieder einen Vortrag in seiner Heimatstadt Bad Schussenried. Am Freitag, 9. September, spricht Roland Roth in der Brauereigaststätte Bad Schussenried über das Thema „Im Zeichen des Klimawandels“ aus globaler und regionaler Sicht. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.