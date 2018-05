Die Band Bosch and The Firefuckers steht am Samstag, 26. Mai, ab 19 Uhr im Gasthaus zur Dicken Hilde in Bad Schussenried auf der Bühne . Die Musiker kommen aus Winterstettendorf und spielen eine Mischung aus Rock auf Funk. Vor allem die großen Nummern der 60er bis 90er Jahre – von Steppenwolf bis Westernhagen, von Stevie Wonder zu den Blues Brothers – hat die neunköpfige Truppe mit Bläsersatz im Gepäck. Im vergangenen Jahr waren Bosch and The Firefuckers in Winterstettendorf als Vorband von Grachmusikoff auf Abschiedstour zu hören, inklusive ihrem eigenen schwäbischen Repertoire: „En dr Wirtschaft, do isch emmer fei!“ Foto: Privat