In Bad Schussenried sind am Wochenende gleich zwei besondere Veranstaltungen geboten. Das Parkfest am Kloster findet am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni, statt. Am Sonntag steigt außerdem mit der Tour de Barock wieder das große oberschwäbische Radevent, Start und Ziel sind am Kloster. Vier Vereine bewirten die Parkfestgäste und die Teilnehmer der Tour de Barock.

Auftakt und Bieranstich ist am Samstag ab 18 Uhr mit dem Musikverein Steinhausen-Muttensweiler. Ab 20 Uhr spielen live The Rockin’ 60s, eine Rock-’n’-Roll-und-Oldie-Band aus Friedrichshafen-Ailingen auf. Die fünf Musiker spielen Songs von Elvis Presley über Chuck Berry bis zu Stücken der Beatles, Rolling Stones und von Status Quo.

Am Sonntag unterhält der Musikverein Renhardsweiler die Gäste beim Frühschoppen, danach spieltt die Jugendkapelle Bad Schussenried. Der Musikverein Tannhausen lässt den Sonntag mit einem abwechslungsreichen Programm ausklingen.

In diesem Jahr verwöhnen der Musikverein Stadtkapelle, der Schützenverein, der Neue Chor Liederkranz und die Maskengruppe Riedmeckeler Kleinwinnaden die Gäste mit schwäbischen Köstlichkeiten.

Auch für die Unterhaltung der Kleinsten ist gesorgt. Der Turnverein bietet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr eine Kinderbetreuung an.

Mit der Tour de Barock ist am Sonntag außerdem ein besonderes sportliches Ereignis geboten. Bei der Radtouristikfahrt des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried werden vier verschiedene Strecken zwischen 30 und 190 Kilometern angeboten. Start und Ziel sind jeweils im Ostflügel des Klosters Schussenried. Die Tour de Barock verläuft auf den Spuren von Rolf Gölz, die er beim Training auf dem Rennrad in seiner oberschwäbischen Heimat gelegt hat.

Die Teilnehmer der 190 Kilometer langen Paul-Blersch-Trophy starten zwischen 7 und 8.30 Uhr. Die Runde der Schwäbischen-Zeitung-Trophy startet zwischen 7 und 10 Uhr. Bei der dritten Route, der Centurion Trophy, geht es zwischen 8 und 11 Uhr los. Die Familienrunde startet ebenfalls zwischen 8 und 11 Uhr.

Auf allen Strecken gibt es Verpflegungsstellen. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Samstag, 22. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr im Ostflügel und am Sonntag, 23. Juni, jeweils ab 30 Min vor dem jeweiligen Start. Wer sich nicht vorab über das Internet angemeldet hat, kann am Sonntag direkt vor dem Start seine Startkarte lösen. Bereits ab 6.30 Uhr besteht vor Ort im Ostflügel des Klosters die Möglichkeit dazu.