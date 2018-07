Die Ortsgruppe Bad Schussenried des Schwäbischen Albvereins bietet am Samstag, 21. Juli, eine Wanderung nach Kißlegg an. Treffpunkt für die Abfahrt ist am Aulendorfer Bahnhof um 12.45 Uhr. Die Region Kißlegg bietet vielfältige und abwechslungsreiche Wandertouren. Die Wanderung des Schwäbischen Albvereines führt durch das Naturschutzgebiet Burgermoos. Dieses Ried ist noch weitgehend intakt, vermittelt einen guten Eindruck von der eiszeitlichen Moorlandschaft des Allgäus und gibt auch einen Einblick in die harte Arbeit der Torfstecher. Die Strecke durch das Ried ist 5,5 Kilometer lang. Für die eifrigen Wanderer schließt sich eine Rundwanderung um den malerischen Kißlegger Zellersee an.